Президент Польши решил подписать «антибандеровский» закон

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать обновленный закон об Институте национальной памяти, который резко критикуют в Киеве.
По словам Дуды, он решил подписать закон, руководствуясь необходимостью защитить «доброе имя Польши и поляков». Он добавил, что также намерен направить документ в Конституционный суд для проверки на соответствие основному закону страны, сообщают польские СМИ.
Ранее польский сейм принял закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. После подписания президентом закон вступит в силу.
В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину», а также требуют отозвать из Польши украинского посла. А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
Ранее польский сейм принял закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. После подписания президентом закон вступит в силу.
В Раде закон называют «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину», а также требуют отозвать из Польши украинского посла. А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
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