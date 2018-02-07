Галопом, минуя Европу: почему Собчак начала предвыборную кампанию в США

Ксения Собчак приехала в Соединенные Штаты с предвыборным турне. Для начала она посетила Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где говорила о будущем России. Но почему же Собчак решила начать свою избирательную кампанию так далеко от дома?
Как выяснилось, планы у Собчак далеко идущие. Она вполне отдает себе отчет, что шансов на этих выборах у нее нет. По словам Собчак, своей предвыборной кампанией она хочет запустить в России новое оппозиционное движение, возможно, партию, чтобы с ней потом баллотироваться в Госдуму. И уже вот с этим багажом попытать счастья в 2024 году на следующих президентских выборах.
Что же касается визита в США, то тут все гораздо проще, чем могло бы показаться. Главное, от чего отталкивался штаб Собчак, это приглашение от Конгресса США принять участие в национальном молитвенном завтраке, где в достаточно неформальной обстановке могут пообщаться американские политики. Американские президенты также традиционно принимают в них участие, и именно возможность встретиться с Трампом, вероятно, подтолкнула к принятию решения о поездке.
Накануне стало известно, что шесть кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей, выявленный процент брака позволяет их зарегистрировать. Владимир Путин уже получил удостоверение кандидата.
Что же касается визита в США, то тут все гораздо проще, чем могло бы показаться. Главное, от чего отталкивался штаб Собчак, это приглашение от Конгресса США принять участие в национальном молитвенном завтраке, где в достаточно неформальной обстановке могут пообщаться американские политики. Американские президенты также традиционно принимают в них участие, и именно возможность встретиться с Трампом, вероятно, подтолкнула к принятию решения о поездке.
Накануне стало известно, что шесть кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей, выявленный процент брака позволяет их зарегистрировать. Владимир Путин уже получил удостоверение кандидата.
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