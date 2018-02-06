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    Панин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД. знаменитости, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПанин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД

    Панин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД

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    Панин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД

    Панин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД

    Панин рассказал, почему не оплачивал штрафы за нарушение ПДД

      Утро не задалось у известного актера Алексея Панина. Стало очевидно, что ему придется очень дорого заплатить за нарушения правил дорожного движения. В ближайшее время суд может отправить артиста за решетку. Ему грозит 15 суток ареста.

      Выяснилось, что Панин не оплатил 248 штрафных квитанций. В основном это нарушения скоростного режима в городе. При этом проверку своей персоны звезда театра и кино спровоцировал сам. Видимо, он тяжело переживает, что в последнее время редко появляется на экране.

      В Интернете актер опубликовал видео под названием «Алексей Панин — площадь Гагарина, взлетаем!». На кадрах знаменитость едет за рулем автомобиля на явно превышающей допустимую скорости, не пристегнутый ремнем безопасности. Кто-то даже предположил, что Панин подражает скандалистке Маре Багдасарян. После задержания, в отделе полиции, Панин активно делился последними новостями со своими подписчиками и выкладывал фото на фоне полицейских.

      Теперь артисту грозит наказание в виде 15 суток ареста. Кроме того, ему придется заплатить почти полмиллиона рублей — это сумма неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также задолженности по налоговым выплатам. Панин заявил в свою очередь, что такая сумма штрафа образовалась не из-за его безалаберности, а из-за финансовых трудностей, которые он испытывает в последнее время.

      Алексей Панин: «Я искал свою дочь год, и год нигде не работал. Год я жил в Санкт-Петербурге — в машине, у случайных знакомых. Мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали и помогали. Разные люди — преступники, сотрудники милиции, военные, просто бабушки. Сейчас я начал работать и буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы».

      Иномарку актера уже арестовали судебные приставы. Если в ближайшее время Панин не погасит долги, ее могут выставить на торги.

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