Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Приставы арестовали иномарку Алексея Панина за долги по штрафам

    6 комментариев
    • Фото: @alekseypanin77 / instagram.com
    Приставы арестовали иномарку Алексея Панина за долги по штрафам

    Приставы арестовали иномарку Алексея Панина за долги по штрафам

    Приставы арестовали иномарку Алексея Панина за долги по штрафам
  • Фото: @alekseypanin77 / instagram.com

    • Судебные приставы за долги по налогам и штрафам арестовали иномарку актера Алексея Панина.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), автомобиль в случае дальнейшей неуплаты может быть выставлен на торги.

    Из заявления УФСПП: «В УФССП России по Москве на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности по налоговым платежам и административным штрафам в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок».

    В УФСПП также сообщили, что приставы просят суд временно ограничить Панина в правах управления автомобилем и в выезде за пределы России. Также в качестве мер принудительного исполнения в отношении актера были вынесены постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника, постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.

    Ранее сообщалось, что «сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7-м километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети Интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения». Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.

    смотреть«Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве
    «Ехал шестьдесят»: Алексей Панин прокомментировал скандальный заезд по Москве
    На днях стало известно, что в ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!».

    Новости по теме

    Скандалы Алексея Панина

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru