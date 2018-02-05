Приставы арестовали иномарку Алексея Панина за долги по штрафам

Судебные приставы за долги по налогам и штрафам арестовали иномарку актера Алексея Панина.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), автомобиль в случае дальнейшей неуплаты может быть выставлен на торги.
Из заявления УФСПП: «В УФССП России по Москве на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности по налоговым платежам и административным штрафам в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок».
В УФСПП также сообщили, что приставы просят суд временно ограничить Панина в правах управления автомобилем и в выезде за пределы России. Также в качестве мер принудительного исполнения в отношении актера были вынесены постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника, постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.
Ранее сообщалось, что «сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7-м километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети Интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения». Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.
На днях стало известно, что в ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!».
Из заявления УФСПП: «В УФССП России по Москве на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности по налоговым платежам и административным штрафам в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок».
В УФСПП также сообщили, что приставы просят суд временно ограничить Панина в правах управления автомобилем и в выезде за пределы России. Также в качестве мер принудительного исполнения в отношении актера были вынесены постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника, постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.
Ранее сообщалось, что «сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7-м километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети Интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения». Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.
На днях стало известно, что в ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!».
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