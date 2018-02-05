Полицейские остановили на МКАД актера Панина из-за видео с нарушением ПДД

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что сотрудники столичной Госавтоинспеции остановили на МКАД водителя в связи с опубликованной в Интернете видеозаписью, на которой он якобы нарушает правила дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, «сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7-м километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в сети Интернет видеозапись, где он нарушает правила дорожного движения». Сообщается, что в настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции.
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.
Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «При этом по 51 нарушению, на сумму штрафов более чем на 40 тысяч рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье „Уклонение от административной ответственности“. По результатам административного разбирательства, в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке».
Ранее сообщалось, что в ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!».
Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД остановили скандально известного актера Алексея Панина.
Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «При этом по 51 нарушению, на сумму штрафов более чем на 40 тысяч рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье „Уклонение от административной ответственности“. По результатам административного разбирательства, в отношении гражданина будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке».
Ранее сообщалось, что в ГИБДД заинтересовались видео, на котором Панин нарушает правила дорожного движения. На кадрах запечатлено, как актер едет на большой скорости, не держась за руль. Свои лихачества актер снял сам и выложил в Сеть. Свои действия он сопроводил комментарием: «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!».
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