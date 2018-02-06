На Сахалине началось оглашение приговора экс-губернатору Хорошавину

Суд
Южно-Сахалинска начал оглашение приговора по громкому делу о коррупции. На скамье подсудимых — бывший глава региона Александр Хорошавин и его ближайшие помощники. По версии следствия, экс-губернатор брал взятки от местных предпринимателей в обмен на разрешение вести бизнес.
Финальное заседание по делу Александра Хорошавина началось без задержек. Ровно в 10:00 по местному времени в одном из залов Южно-Сахалинского городского суда приступили к чтению приговора.
После громкого ареста бывшего губернатора островного региона прошло почти три года. Два из них понадобилось сотрудникам Следственного комитета, чтобы установить круг потерпевших и собрать внушительную доказательную базу.
Александра Хорошавина и чиновников из его окружения обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии представителей обвинения, большие суммы — а это десятки миллионов рублей — экс-руководителю региона платили местные предприниматели. Взамен им обещали покровительство и поддержку: победу на аукционах и заключение госконтрактов, беспрепятственную приемку выполненных работ и выдачу субсидий.
По данным следствия, потенциальных взяткодателей подыскивал заместитель председателя сахалинского правительства Сергей Карепкин, а за непосредственное получение взяток отвечал советник Хорошавина Андрей Икрамов. В случае отказа предпринимателям угрожали административным ресурсом и проблемами в бизнесе. Таким образом на острове были реализованы многие проекты, особенно в сфере строительства. За укладку дорог, возведение учебных заведений, объектов энергетики и животноводческой фермы подрядчики, как указано в материалах дела, были вынуждены давать откаты.
Правда, один из криминальных эпизодов — получение нелегального вознаграждения от рыбопромышленника в размере 12 миллионов — суд с согласия прокуратуры удалил из дела. Адвокатам ранее удалось доказать его несостоятельность. Таким образом, подсудимым вменяются оставшиеся девять преступных эпизодов. Общая сумма взяток превысила 500 миллионов рублей.
В последнем слове частично признал свою вину лишь один подсудимый — экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов. Он находится под домашним арестом. Сам Хорошавин и двое его помощников, которые содержатся под стражей, напротив, доводы следствия назвали безосновательными.
Обвинители в свою очередь настаивают: именно коррупция обеспечила бывшему главе Сахалина роскошную жизнь. Во время обыска на губернаторской даче оперативники нашли огромную сумму денег в иностранной валюте — в пересчете на рубли около 700 миллионов. У семьи Хорошавина было несколько квартир в Москве, дом на Рублёвке, с полдюжины автомобилей класса люкс и внушительная коллекция драгоценностей и ювелирных украшений. Один только набор наручных часов правоохранители оценили в 600 миллионов рублей. Большая часть этого имущества вопреки закону не значилась в декларации и была изъята в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Прокуратура потребовала для подсудимых длительных сроков тюремного заключения в колонии строгого режима — начиная от семи лет для экс-министра сельского хозяйства до 13 лет — для Хорошавина.
С учетом большого количества эпизодов текст приговора получился довольно объемным. Оглашение приговора продолжится 7 февраля.
После громкого ареста бывшего губернатора островного региона прошло почти три года. Два из них понадобилось сотрудникам Следственного комитета, чтобы установить круг потерпевших и собрать внушительную доказательную базу.
Александра Хорошавина и чиновников из его окружения обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии представителей обвинения, большие суммы — а это десятки миллионов рублей — экс-руководителю региона платили местные предприниматели. Взамен им обещали покровительство и поддержку: победу на аукционах и заключение госконтрактов, беспрепятственную приемку выполненных работ и выдачу субсидий.
По данным следствия, потенциальных взяткодателей подыскивал заместитель председателя сахалинского правительства Сергей Карепкин, а за непосредственное получение взяток отвечал советник Хорошавина Андрей Икрамов. В случае отказа предпринимателям угрожали административным ресурсом и проблемами в бизнесе. Таким образом на острове были реализованы многие проекты, особенно в сфере строительства. За укладку дорог, возведение учебных заведений, объектов энергетики и животноводческой фермы подрядчики, как указано в материалах дела, были вынуждены давать откаты.
Правда, один из криминальных эпизодов — получение нелегального вознаграждения от рыбопромышленника в размере 12 миллионов — суд с согласия прокуратуры удалил из дела. Адвокатам ранее удалось доказать его несостоятельность. Таким образом, подсудимым вменяются оставшиеся девять преступных эпизодов. Общая сумма взяток превысила 500 миллионов рублей.
В последнем слове частично признал свою вину лишь один подсудимый — экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов. Он находится под домашним арестом. Сам Хорошавин и двое его помощников, которые содержатся под стражей, напротив, доводы следствия назвали безосновательными.
Обвинители в свою очередь настаивают: именно коррупция обеспечила бывшему главе Сахалина роскошную жизнь. Во время обыска на губернаторской даче оперативники нашли огромную сумму денег в иностранной валюте — в пересчете на рубли около 700 миллионов. У семьи Хорошавина было несколько квартир в Москве, дом на Рублёвке, с полдюжины автомобилей класса люкс и внушительная коллекция драгоценностей и ювелирных украшений. Один только набор наручных часов правоохранители оценили в 600 миллионов рублей. Большая часть этого имущества вопреки закону не значилась в декларации и была изъята в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Прокуратура потребовала для подсудимых длительных сроков тюремного заключения в колонии строгого режима — начиная от семи лет для экс-министра сельского хозяйства до 13 лет — для Хорошавина.
С учетом большого количества эпизодов текст приговора получился довольно объемным. Оглашение приговора продолжится 7 февраля.
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