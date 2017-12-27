Почти даром: Bentley экс-губернатора Хорошавина продают с аукциона за 2,5 млн рублей

Росимущество снова пытается продать с молотка Bentley бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. В автосалонах цены на эту иномарку стартуют с 18 млн рублей в самой «бедной» комплектации. На аукционе автомобиль выставили в семь раз дешевле — за 2,5 млн рублей. Дело в том, что на первых торгах ценник превышал 6 млн и желающих не нашлось.
Согласно информации на сайте Росимущества, сегодня на аукцион выставлены десятки конфискованных автомобилей. Среди них есть серо-коричневый Bentley, видимо, некогда принадлежавший Александру Хорошавину, бывшему губернатору Сахалинской области, ныне фигуранту громкого дела о получении взятки в особо крупном размере. При обысках у него нашли не только золотую ручку за 36 млн рублей, но и коллекции золотых часов, целый парк представительских автомобилей.
Bentley Хорошавина уже выставляли на торги, минимальная цена — 6 млн 400 тыс. рублей, но никто не позарился. Его вывесили повторно. Цену снизили до 2,5 млн, почти даром, но эксперты считают, что новый владелец может не найтись.
Борис Лахметкин, коллекционер раритетных автомобилей: «Как вы знаете, любой автомобиль с не очень хорошей историей и владелец его… С суевериями относятся некоторые автомобилисты к таким автомобилям».
Также, как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, выставлен на торги ставший знаменитым внедорожник Mercedes, на котором сын вице-президента нефтяной компании Руслан Шамсуаров устроил скандальный заезд по Москве.
Bentley Хорошавина уже выставляли на торги, минимальная цена — 6 млн 400 тыс. рублей, но никто не позарился. Его вывесили повторно. Цену снизили до 2,5 млн, почти даром, но эксперты считают, что новый владелец может не найтись.
Борис Лахметкин, коллекционер раритетных автомобилей: «Как вы знаете, любой автомобиль с не очень хорошей историей и владелец его… С суевериями относятся некоторые автомобилисты к таким автомобилям».
Также, как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, выставлен на торги ставший знаменитым внедорожник Mercedes, на котором сын вице-президента нефтяной компании Руслан Шамсуаров устроил скандальный заезд по Москве.
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