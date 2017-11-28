Обвинение просит для экс-губернатора Хорошавина 13 лет колонии строгого режима

Гособвинение просит для бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания проходят в
Южно-Сахалинском городском суде.
Представитель Генпрокуратуры Денис Штундер попросил судью Южно-Сахалинского городского суда признать Александра Хорошавина виновным в 8 эпизодах получения взяток, а также в легализации денежных средств. Обвинение просит назначить экс-губернатору наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в виде трехкратной суммы взятки; и еще пять лет, миллион рублей штрафа и лишение всех госнаград, соответственно.
В общей сложности в качестве наказания — 13 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа, резюмировал представитель Генпрокуратуры Денис Штундер, выступая перед судьей Южно-Сахалинского городского суда.
Бывшим подчиненным экс-губернатора Сергею Карепкину и Андрею Икрамову прокуратура предложила назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 9,5 лет колонии строгого режима соответственно. С Карепкина предлагается взыскать штраф в трехкратном размере взятки, с Икрамова — штраф в 300 млн рублей. Экс-министра сельского хозяйства области Николая Борисова, который оказал помощь следствию, обвинение предлагает наказать лишением свободы на 7 лет в колонии строгого режима с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А бывший советник губернатора Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
В общей сложности в качестве наказания — 13 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа, резюмировал представитель Генпрокуратуры Денис Штундер, выступая перед судьей Южно-Сахалинского городского суда.
Бывшим подчиненным экс-губернатора Сергею Карепкину и Андрею Икрамову прокуратура предложила назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 9,5 лет колонии строгого режима соответственно. С Карепкина предлагается взыскать штраф в трехкратном размере взятки, с Икрамова — штраф в 300 млн рублей. Экс-министра сельского хозяйства области Николая Борисова, который оказал помощь следствию, обвинение предлагает наказать лишением свободы на 7 лет в колонии строгого режима с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А бывший советник губернатора Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
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