Слушания по делу экс-губернатора Сахалина отложили из-за болезни адвоката Хорошавина

Городской суд
Южно-Сахалинска отложил до 18 сентября продолжение рассмотрения дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию городского суда Южно-Сахалинска, причиной переноса заседания по делу Хорошавина, прерванное 4 сентября из-за болезни экс-губернатора, вновь отложено. На этот раз — из-за болезни адвоката бывшего губернатора.
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. По этому делу также проходят заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. По этому делу также проходят заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.
Комментарии