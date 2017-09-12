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  • 12.09, 09:34

    Слушания по делу экс-губернатора Сахалина отложили из-за болезни адвоката Хорошавина

    1 комментарий
    Слушания по делу <nobr>экс-губернатора</nobr> Сахалина отложили <nobr>из-за</nobr> болезни адвоката Хорошавина

    Слушания по делу экс-губернатора Сахалина отложили из-за болезни адвоката Хорошавина

    Слушания по делу <nobr>экс-губернатора</nobr> Сахалина отложили <nobr>из-за</nobr> болезни адвоката Хорошавина

    Городской суд Южно-Сахалинска отложил до 18 сентября продолжение рассмотрения дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию городского суда Южно-Сахалинска, причиной переноса заседания по делу Хорошавина, прерванное 4 сентября из-за болезни экс-губернатора, вновь отложено. На этот раз — из-за болезни адвоката бывшего губернатора.

    Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Против него возбуждены уголовные дела о получении многомиллионных взяток. По этому делу также проходят заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.

    смотретьНа Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина
    На Сахалине начался суд по делу бывшего губернатора Хорошавина
    Ранее Хорошавина не раз увозили в больницу с судебных заседаний. А Икрамов терял сознание в зале суда, после чего врачи диагностировали у него гипертонический криз.

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