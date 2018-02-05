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    Московские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада. аэропорт Домодедово, аэропорты, зима, погода, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада

    Московские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада

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    Московские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада

    Московские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада

    Московские аэропорты наладили работу после мощнейшего снегопада

      Сегодняшний день у жителей Центральной России начался с попыток пробраться через сугробы или выкопать из них свои машины. На центр страны обрушился арктический циклон «Балканец», принесший рекордный снегопад: за выходные выпала месячная норма осадков, это около 40 сантиметров снега. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. Пока одни радовались красивой метели, которой так не хватало в новогодние праздники, другие — жаловались на ее последствия.

      Нет плохой погоды у природы, ведь, как известно, всякая погода — благодать. Только ходить трудно и ездить тоже плохо получается. Особо тяжело приходилось дальнобойщикам.

      А вот самолеты уже почти вернулись в график. На выходных задерживали десятки рейсов, сейчас уже только единицы. В московских аэропортах, правда, чуть ли не громче самих лайнеров гудит уборочная техника. А с воздушными кораблями проводят этакую косметическую процедуру — деайсинг (счищают налипший снег и наледь). Так что вылететь из Москвы можно без проблем, только не по всякому направлению.

      Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово: «Есть города, которые в связи с погодой рейсы не принимают, например, Саратов. Здесь длительные задержки. Оставшаяся часть задержек вызвана технологическими операциями, которые проводит аэропорт, чтобы гарантировать безопасность полетов».

      Кому холодно, кому жарко. Коммунальщики, конечно, работают в авральном режиме. Тут еще мэр пообещал: лентяев будем наказывать и увольнять. Хотя они вроде и не ленятся. Просто уж очень много работы навалило.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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