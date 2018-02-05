Москва избежала транспортного коллапса после рекордного снегопада

В центральных регионах России сегодня устраняют последствия сильнейшего циклона. Сейчас он движется в сторону Поволжья. К удару стихии готовятся в Нижегородской области и Татарстане. В Москве снег шел все выходные и не прекращается до сих пор, хотя интенсивность осадков уже снизилась. Ситуация на столичных дорогах сложная, но не критическая.
Всего за два дня в столице выпало около 40 см снега. Синоптики уже назвали этот снегопад самым мощным за всю историю метеонаблюдений. Столичные дороги и тротуары приводят в порядок 70 тысяч человек и 15 тысяч единиц спецтехники. Снегоуборочные машины чистят проезжую часть каждые четыре часа.
Как отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова, находящаяся на Шереметьевской улице, движение на дорогах затруднено, но машины тем не менее едут. Пробки на дорогах оцениваются в 5–6 баллов, что для такой погоды вполне приемлемо. Судя по всему, многие водители прислушались к совету не выезжать сегодня в город на личных автомобилях.
Как отмечает корреспондент НТВ Дина Иванова, находящаяся на Шереметьевской улице, движение на дорогах затруднено, но машины тем не менее едут. Пробки на дорогах оцениваются в 5–6 баллов, что для такой погоды вполне приемлемо. Судя по всему, многие водители прислушались к совету не выезжать сегодня в город на личных автомобилях.
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