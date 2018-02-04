В московских аэропортах из-за снегопада задержали почти 180 рейсов

Почти 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
из-за сильного снегопада.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 16:00 в Москве задержали и отменили 179 рейсов.
В аэропорту Шереметьево задержаны 78 рейсов. В Домодедово задержаны 52 рейса и 23 отменены. Во Внуково задержаны 22 рейса, отменены — четыре.
Ранее в экстренных службах сообщали об отмене электричек в трех направлениях Подмосковья. Кроме того, были задержаны семь пригородных и шесть поездов дальнего следования. Сейчас движение поездов восстановлено в штатном режиме.
Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
Сегодня в Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают жителей столицы о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба из-за сильного снега и обледенения.
В аэропорту Шереметьево задержаны 78 рейсов. В Домодедово задержаны 52 рейса и 23 отменены. Во Внуково задержаны 22 рейса, отменены — четыре.
Ранее в экстренных службах сообщали об отмене электричек в трех направлениях Подмосковья. Кроме того, были задержаны семь пригородных и шесть поездов дальнего следования. Сейчас движение поездов восстановлено в штатном режиме.
Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
Сегодня в Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают жителей столицы о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба из-за сильного снега и обледенения.
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