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    В московских аэропортах из-за снегопада задержали почти 180 рейсов

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    В московских аэропортах из-за снегопада задержали почти 180 рейсов

    В московских аэропортах <nobr>из-за</nobr> снегопада задержали почти 180 рейсов

    Почти 150 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада.

    Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 16:00 в Москве задержали и отменили 179 рейсов.

    В аэропорту Шереметьево задержаны 78 рейсов. В Домодедово задержаны 52 рейса и 23 отменены. Во Внуково задержаны 22 рейса, отменены — четыре.

    Ранее в экстренных службах сообщали об отмене электричек в трех направлениях Подмосковья. Кроме того, были задержаны семь пригородных и шесть поездов дальнего следования. Сейчас движение поездов восстановлено в штатном режиме.

    Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.

    Сегодня в Москве объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают жителей столицы о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба из-за сильного снега и обледенения.

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