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    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

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    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столице с желтого до оранжевого из-за снегопада, который продолжается в Москве и области вторые сутки.

    Гидрометцентр РФ в воскресенье объявил в Москве предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают жителей столицы о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба из-за сильного снега и обледенения, передает «Интерфакс».

    Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели действует в воскресенье и понедельник во всем Центральном федеральном округе. В Москве высота сугробов приближается к 50 см. Удар стихии в столице привел к гибели одного человека, еще пятеро пострадали. В ряде населенных пунктов Подмосковья произошли короткие отключения электричества. Без света остается также ряд населенных пунктов в Калужской, тульской, Смоленской, Владимирской областях.

    смотретьБудет еще хуже: погода приготовила москвичам новые сюрпризы
    Будет еще хуже: погода приготовила москвичам новые сюрпризы
    Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.

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