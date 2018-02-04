В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столице с желтого до оранжевого
из-за снегопада, который продолжается в Москве и области вторые сутки.
Гидрометцентр РФ в воскресенье объявил в Москве предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Метеорологи предупреждают жителей столицы о вероятности стихийных бедствий и возможном нанесении ущерба из-за сильного снега и обледенения, передает «Интерфакс».
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели действует в воскресенье и понедельник во всем Центральном федеральном округе. В Москве высота сугробов приближается к 50 см. Удар стихии в столице привел к гибели одного человека, еще пятеро пострадали. В ряде населенных пунктов Подмосковья произошли короткие отключения электричества. Без света остается также ряд населенных пунктов в Калужской, тульской, Смоленской, Владимирской областях.
Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели действует в воскресенье и понедельник во всем Центральном федеральном округе. В Москве высота сугробов приближается к 50 см. Удар стихии в столице привел к гибели одного человека, еще пятеро пострадали. В ряде населенных пунктов Подмосковья произошли короткие отключения электричества. Без света остается также ряд населенных пунктов в Калужской, тульской, Смоленской, Владимирской областях.
Синоптики предупредили, что дальше с погодой будет только хуже: снег будет идти до завтрашнего вечера, в понедельник в Москве похолодает до минус 11 градусов. Во вторник ожидается такая же температура, небольшое потепление до минус 6 градусов можно ожидать только к концу недели.
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