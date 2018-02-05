МОК не пригласил оправданных россиян в Пхёнчан на основании новой информации WADA

Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Игры 13 спортсменам и двум тренерам, апелляции которых на отстранение от Олимпиад ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд.
Глава МОК Томас Бах высказался в том духе, что одного оправдания для участия в Играх недостаточно.
Чрезвычайная комиссия МОК во главе с экс-министром спорта Франции Фурнейрон рассматривала дела россиян индивидуально и анонимно и вновь отметила наличие доказательств, которые не были доступны даже комиссии Освальда, в том числе манипулирование профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию WADA. Где были олимпийские чиновники с этими доказательствами во время арбитражных слушаний в Женеве, загадка.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Для этой Олимпиады и именно для российских спортсменов была разработана совершенно новая система доступа спортсменов на Олимпийские игры — так называемое приглашение. Мы надеялись, что после этого решения все-таки арбитры укажут МОК на недопустимость столь жесткого, неоправданного подхода, отрицающего фундаментальные олимпийские ценности».
Альберт Демченко, главный тренер сборной России по санному спорту: «Прошли все соревнования отборочные, выполнили все квалификационные нормативы, которые международные федерации требовали. Но МОК сам же перечеркивает свои требования, которые на тот момент спортсменами уже были выполнены».
Ольга Фаткулина, конькобежка: «Для меня, конечно же, это было предсказуемо, потому что вся суета началась уже давно, и я понимала, к чему это все идет. Поэтому было ожидаемо и слез не было».
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Чрезвычайная комиссия МОК во главе с экс-министром спорта Франции Фурнейрон рассматривала дела россиян индивидуально и анонимно и вновь отметила наличие доказательств, которые не были доступны даже комиссии Освальда, в том числе манипулирование профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию WADA. Где были олимпийские чиновники с этими доказательствами во время арбитражных слушаний в Женеве, загадка.
Артём Пацев, спортивный юрист: «Для этой Олимпиады и именно для российских спортсменов была разработана совершенно новая система доступа спортсменов на Олимпийские игры — так называемое приглашение. Мы надеялись, что после этого решения все-таки арбитры укажут МОК на недопустимость столь жесткого, неоправданного подхода, отрицающего фундаментальные олимпийские ценности».
Альберт Демченко, главный тренер сборной России по санному спорту: «Прошли все соревнования отборочные, выполнили все квалификационные нормативы, которые международные федерации требовали. Но МОК сам же перечеркивает свои требования, которые на тот момент спортсменами уже были выполнены».
Ольга Фаткулина, конькобежка: «Для меня, конечно же, это было предсказуемо, потому что вся суета началась уже давно, и я понимала, к чему это все идет. Поэтому было ожидаемо и слез не было».
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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