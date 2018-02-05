Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

Суд округа Итон американского штата Мичиган приговорил бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок.
Как передает телеканал CNN, приговор в отношении Нассара был оглашен после того, как он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в окружном суде в штате Мичиган.
Из заявления судьи: «Я не уверен, что вы действительно осознаете, что совершили неправомерные действия».
В январе суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых были и олимпийские чемпионки. Два тюремных срока Нассара будут проходить одновременно.
Судебный процесс над Нассаром привлек широкое общественное внимание. На фоне скандала руководство Федерации гимнастики США в полном составе ушло в отставку, удовлетворив требование национального олимпийского комитета.
Из заявления судьи: «Я не уверен, что вы действительно осознаете, что совершили неправомерные действия».
В январе суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых были и олимпийские чемпионки. Два тюремных срока Нассара будут проходить одновременно.
Судебный процесс над Нассаром привлек широкое общественное внимание. На фоне скандала руководство Федерации гимнастики США в полном составе ушло в отставку, удовлетворив требование национального олимпийского комитета.
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