Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  

    Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

    7 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Rebecca Cook
    <nobr>Экс-врача</nobr> сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

    Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

    <nobr>Экс-врача</nobr> сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства
  • Фото: Reuters © 2018, Rebecca Cook

    • Суд округа Итон американского штата Мичиган приговорил бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок.

    Как передает телеканал CNN, приговор в отношении Нассара был оглашен после того, как он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в окружном суде в штате Мичиган.

    Из заявления судьи: «Я не уверен, что вы действительно осознаете, что совершили неправомерные действия».

    В январе суд приговорил экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к молодым спортсменкам, среди которых были и олимпийские чемпионки. Два тюремных срока Нассара будут проходить одновременно.

    смотретьСуд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы
    Суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы
    Судебный процесс над Нассаром привлек широкое общественное внимание. На фоне скандала руководство Федерации гимнастики США в полном составе ушло в отставку, удовлетворив требование национального олимпийского комитета.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru