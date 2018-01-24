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    Суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы

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    Суд приговорил <nobr>экс-врача</nobr> сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы

    Суд приговорил экс-врача сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы

    Суд приговорил <nobr>экс-врача</nobr> сборной США по гимнастике к 175 годам тюрьмы
  • Фото: Associated Press © 2018, Carlos Osorio

    • Суд вынес приговор бывшему врачу женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассару за сексуальные домогательства и изнасилования юных спортсменок.

    Судья Розмари Акилина назвала преступления Нассара отвратительными. Она заявила, что считает 54-летнего обвиняемого недостойным выйти за ворота тюрьмы. Он приговорен к сроку до 175 лет заключения. Это означает, что Нассар проведет в тюрьме остаток жизни.

    Розмари Акилина: «Я только что подписала вам смертный приговор».

    Нассар ранее признался в домогательствах и действиях сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девушек. Но всего обвинения против него выдвинули 156 человек. Среди них гимнастки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

    В декабре прошлого года суд города Гранд-Рапидс приговорил Нассара к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. А на следующей неделе бывшему врачу сборной США по спортивной гимнастике предстоит еще один суд в штате Мичиган.

    смотретьРуководство Федерации гимнастики США ушло в отставку из-за секс-скандала
    Руководство Федерации гимнастики США ушло в отставку из-за секс-скандала
    Скандал вокруг Нассара вынудил руководство Федерации гимнастики США подать в отставку.

    Нассар с 1996-го по 2015 год работал в университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США. Кроме того, он был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх.

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