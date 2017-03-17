Американские гимнастки рассказали о домогательствах врача-педофила

В США разгорается очередной
секс-скандал. На этот раз в центре внимания оказалась американская федерация гимнастики. Ее президент Стив Пенни подал в отставку в связи с расследованием в отношении бывшего врача национальной сборной Лоуренса Нассара. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и использовании детского порно. По данным следствия, жертвами доктора стали больше 70 гимнасток.
Лоуренс Нассар на протяжении 19 лет лечил лучших гимнасток США и помогал им восстанавливаться. Теперь выясняется, что помогал как-то не так. Против врача национальной сборной выдвинуты 80 обвинений в правонарушениях сексуального характера.
Рэйчел Денхолландер, бывшая гимнастка: «Я никому не сказала, потому что была на 100% уверена, что мне не поверят. Он был главным врачом, он был золотым мальчиком, он был золотым мальчиком олимпийской сборной США. Люди его любили. Я была уверена, что если я расскажу о чем-либо, меня лишь заклеймят, а его полюбят еще больше».
Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, сам Лоуренс Нассар о скандале, связанном с уголовным делом, возбужденным против него, узнал из статьи газеты USA Today. Свежие номера регулярно доставляются в тюремную камеру, где теперь уже бывший врач ожидает начала суда. Национальный олимпийский комитет Америки призывают лишить аккредитации Федерацию гимнастики США из-за скандала с сексуальными домогательствами. Глава федерации Стив Пении ушел в отставку.
Калифорнийский юрист Джон Мэнли в открытом письме на имя президента Национального олимпийского комитета США Лоуренса Пробста заявил, что выступает от имени 70 девочек и женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны бывшего врача сборных команд страны по гимнастике Лоуренса Нассара и некоторых тренеров.
Джон Мэнли, юрист: «Мы знаем как минимум о 60 подтвержденных случаях. По моим догадкам, речь идет как минимум о сотне случаев, а, возможно, больше».
Журналисты, занимавшиеся расследованием, шокированы тем, что Федерация гимнастики США в течение многих лет покрывала систематические домогательства тренеров к юным спортсменкам.
Чиновникам говорили, писали, подавали заявления, но жалобы просто складывали в ящик стола, в отдельную папку, содержимое которой отказываются раскрывать даже после разразившегося скандала.
Тиффани Лопез, гимнастка: «Мне сказали, что Ларри Нассар — всемирно известный физиолог, и что он тренирует олимпийцев-гимнастов для сборной США. Но мне не сказали, что он серийный сексуальный преступник и педофил. Практически сразу после нашего знакомства он начал делать вещи, которые доктору делать неправильно».
Вопросы к американской федерации гимнастики возникли не вчера. Журналисты газеты Indianapolis Star выяснили, что за 20 лет тренеры по гимнастике более 360 раз обвинялись в сексуальных домогательствах, а 53-летний Нассар просто стал одним из фигурантов этого дела. Он был физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпиадах, долгое время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган.
отставки главного человека в американской гимнастике, похоже, пришла пора раскрывать все ящики с запыленными папками.
Рэйчел Денхолландер, бывшая гимнастка: «Я никому не сказала, потому что была на 100% уверена, что мне не поверят. Он был главным врачом, он был золотым мальчиком, он был золотым мальчиком олимпийской сборной США. Люди его любили. Я была уверена, что если я расскажу о чем-либо, меня лишь заклеймят, а его полюбят еще больше».
Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, сам Лоуренс Нассар о скандале, связанном с уголовным делом, возбужденным против него, узнал из статьи газеты USA Today. Свежие номера регулярно доставляются в тюремную камеру, где теперь уже бывший врач ожидает начала суда. Национальный олимпийский комитет Америки призывают лишить аккредитации Федерацию гимнастики США из-за скандала с сексуальными домогательствами. Глава федерации Стив Пении ушел в отставку.
Калифорнийский юрист Джон Мэнли в открытом письме на имя президента Национального олимпийского комитета США Лоуренса Пробста заявил, что выступает от имени 70 девочек и женщин, ставших жертвами сексуального насилия со стороны бывшего врача сборных команд страны по гимнастике Лоуренса Нассара и некоторых тренеров.
Джон Мэнли, юрист: «Мы знаем как минимум о 60 подтвержденных случаях. По моим догадкам, речь идет как минимум о сотне случаев, а, возможно, больше».
Журналисты, занимавшиеся расследованием, шокированы тем, что Федерация гимнастики США в течение многих лет покрывала систематические домогательства тренеров к юным спортсменкам.
Чиновникам говорили, писали, подавали заявления, но жалобы просто складывали в ящик стола, в отдельную папку, содержимое которой отказываются раскрывать даже после разразившегося скандала.
Тиффани Лопез, гимнастка: «Мне сказали, что Ларри Нассар — всемирно известный физиолог, и что он тренирует олимпийцев-гимнастов для сборной США. Но мне не сказали, что он серийный сексуальный преступник и педофил. Практически сразу после нашего знакомства он начал делать вещи, которые доктору делать неправильно».
Вопросы к американской федерации гимнастики возникли не вчера. Журналисты газеты Indianapolis Star выяснили, что за 20 лет тренеры по гимнастике более 360 раз обвинялись в сексуальных домогательствах, а 53-летний Нассар просто стал одним из фигурантов этого дела. Он был физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпиадах, долгое время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган.
отставки главного человека в американской гимнастике, похоже, пришла пора раскрывать все ящики с запыленными папками.
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