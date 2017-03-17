Глава Федерации гимнастики США ушел в отставку из-за секс-скандала

Президент Федерации гимнастики США Стив Пенни решил оставить занимаемый пост. Он подал заявление об уходе после начала расследования громкого дела бывшего врача национальной сборной Лоуренса Нассара, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и использовании детской порнографии.

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Нассар был физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпийских играх, долгое время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган. Как утверждает обвинение, за почти 20 лет от его действий пострадали более 70 девушек и детей.



Тиффани Лопез, гимнастка: «Я чувствую себя виноватой не потому, что я сделала что-то не так, а потому что я промолчала, не предупредила, не защитила других молодых девушек от доктора Нассара. Когда я услышала о его аресте и обвинениях, я поняла, что должна рассказать свою историю».



Сейчас Лоуренс Нассар находится в тюрьме, против него выдвинуты 80 обвинений, которые он отрицает. Это дело может обернуться не только громкими отставками. Адвокат пострадавших Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации всю федерацию гимнастики.