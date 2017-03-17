Глава Федерации гимнастики США ушел в отставку из-за секс-скандала

Президент Федерации гимнастики США Стив Пенни решил оставить занимаемый пост. Он подал заявление об уходе после начала расследования громкого дела бывшего врача национальной сборной Лоуренса Нассара, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и использовании детской порнографии.
Нассар был физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпийских играх, долгое время работал с молодыми спортсменками в университете штата Мичиган. Как утверждает обвинение, за почти 20 лет от его действий пострадали более 70 девушек и детей.
Тиффани Лопез, гимнастка: «Я чувствую себя виноватой не потому, что я сделала что-то не так, а потому что я промолчала, не предупредила, не защитила других молодых девушек от доктора Нассара. Когда я услышала о его аресте и обвинениях, я поняла, что должна рассказать свою историю».
Сейчас Лоуренс Нассар находится в тюрьме, против него выдвинуты 80 обвинений, которые он отрицает. Это дело может обернуться не только громкими отставками. Адвокат пострадавших Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации всю федерацию гимнастики.
Тиффани Лопез, гимнастка: «Я чувствую себя виноватой не потому, что я сделала что-то не так, а потому что я промолчала, не предупредила, не защитила других молодых девушек от доктора Нассара. Когда я услышала о его аресте и обвинениях, я поняла, что должна рассказать свою историю».
Сейчас Лоуренс Нассар находится в тюрьме, против него выдвинуты 80 обвинений, которые он отрицает. Это дело может обернуться не только громкими отставками. Адвокат пострадавших Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет США лишить аккредитации всю федерацию гимнастики.
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