Руководство Федерации гимнастики США ушло в отставку из-за секс-скандала

Громкий сексуальный скандал с домогательствами в олимпийской сборной США сегодня получил продолжение. В отставку подало руководство федерации гимнастики — глава, его заместитель и финансовый управляющий. Формально — в связи с разоблачениями врача женской сборной Ларри Нассара, который на протяжении долгих лет домогался несовершеннолетних спортсменок.
Три чиновника из руководства американской федерации гимнастики ушли в отставку после того как выяснилось, что на протяжении долгих лет они фактически покрывали врача команды по гимнастике Ларри Нассара, которого сейчас судят за изнасилования и домогательства к десяткам бывших спортсменок. Федерация, как выясняется, даже тайно платила деньги некоторым гимнасткам, чтобы заставить их молчать.
Нассар уже признался, что под видом медицинского обследования насиловал некоторых спортсменок. Сейчас он ждет приговора на суде в Лэнсинге, в штате Мичиган, где его жертвы рассказывают, что им пришлось пережить.
Уитни Маргенс, свидетельница в суде: «Мы верили, что он сможет снять боль в спине. Я была в кабинете с матерью, он запустил свои холодные руки в мои шорты и вставил пальцы в самую приватную часть моего тела. Мне было очень не комфортно, казалось, это длится вечно. Но когда все закончилось, я об этом забыла, мне было 11 лет. Было больно, но он был врачом олимпийской команды, и я думала, что он помогает».
Олимпийские чемпионки, кандидаты в сборную США, девочки, только начинавшие свой путь в большом спорте — через кабинет Нассара прошли сотни молодых гимнасток, многим из которых не было и 12 лет. Около 140 из них стали свидетелями на суде.
Камерин Мур, свидетельница в суде: «Ларри, я не хотела сюда приходить не потому, что мне нечего сказать, а потому, что я не хотела, чтобы ребенок, которым я беременна, находился в одной комнате с насильником детей. Вот как сильно я тебя ненавижу за то, что ты со мной сделал».
Обвинение потребовало для Нассара от 40 до 125 лет тюрьмы и, учитывая, что в ноябре прошлого года он получил 60 лет заключения за хранение детской порнографии, даже если на этом суде получит минимум, то он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Но многие уверены, что наказание должен понести не только Нассар, а еще и те, кто его покрывал в руководстве федерации и в Олимпийском комитете США.
Александра Райсман, свидетельница в суде: «Ни федерация по гимнастике, ни Олимпийский комитет США не выразили нам никакой симпатии и не предложили поддержку, даже не спросили, как это произошло и чем помочь. Почему я и другие не услышали ничего от руководства Олимпийского комитета? Почему он молчит? Почему его представителей тут нет? Ларри был врачом олимпийской команды, и он изнасиловал меня на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Говорят, сейчас аплодируют тем, кто начал говорить о насилии, но сейчас это проще делать. Женщин, которые начали говорить тогда, через год после того как Олимпийский комитет сказал, что знал о Нассаре, никто не слушал».
Первые обвинения Нассара в домогательствах стали поступать в американскую федерацию по гимнастике еще 20 лет назад, в 1997 году. Но в руководстве на это закрывали глаза. И даже недавно, когда посыпался уже шквал обвинений, чиновники пытались замять историю и в течение пяти недель отказывались уведомить полицию и ФБР о том, что происходит, заявляя, что проведут собственное расследование. Скандал вырвался наружу, когда одна из бывших спортсменок рассказала обо всем журналистам.
Джон Мэнли, адвокат пострадавших, призывает Конгресс провести открытые слушания и расследовать деятельность Олимпийского комитета США и федерации по гимнастике в этом скандале, но пока ответа он не получил, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Нассар уже признался, что под видом медицинского обследования насиловал некоторых спортсменок. Сейчас он ждет приговора на суде в Лэнсинге, в штате Мичиган, где его жертвы рассказывают, что им пришлось пережить.
Уитни Маргенс, свидетельница в суде: «Мы верили, что он сможет снять боль в спине. Я была в кабинете с матерью, он запустил свои холодные руки в мои шорты и вставил пальцы в самую приватную часть моего тела. Мне было очень не комфортно, казалось, это длится вечно. Но когда все закончилось, я об этом забыла, мне было 11 лет. Было больно, но он был врачом олимпийской команды, и я думала, что он помогает».
Олимпийские чемпионки, кандидаты в сборную США, девочки, только начинавшие свой путь в большом спорте — через кабинет Нассара прошли сотни молодых гимнасток, многим из которых не было и 12 лет. Около 140 из них стали свидетелями на суде.
Камерин Мур, свидетельница в суде: «Ларри, я не хотела сюда приходить не потому, что мне нечего сказать, а потому, что я не хотела, чтобы ребенок, которым я беременна, находился в одной комнате с насильником детей. Вот как сильно я тебя ненавижу за то, что ты со мной сделал».
Обвинение потребовало для Нассара от 40 до 125 лет тюрьмы и, учитывая, что в ноябре прошлого года он получил 60 лет заключения за хранение детской порнографии, даже если на этом суде получит минимум, то он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Но многие уверены, что наказание должен понести не только Нассар, а еще и те, кто его покрывал в руководстве федерации и в Олимпийском комитете США.
Александра Райсман, свидетельница в суде: «Ни федерация по гимнастике, ни Олимпийский комитет США не выразили нам никакой симпатии и не предложили поддержку, даже не спросили, как это произошло и чем помочь. Почему я и другие не услышали ничего от руководства Олимпийского комитета? Почему он молчит? Почему его представителей тут нет? Ларри был врачом олимпийской команды, и он изнасиловал меня на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Говорят, сейчас аплодируют тем, кто начал говорить о насилии, но сейчас это проще делать. Женщин, которые начали говорить тогда, через год после того как Олимпийский комитет сказал, что знал о Нассаре, никто не слушал».
Первые обвинения Нассара в домогательствах стали поступать в американскую федерацию по гимнастике еще 20 лет назад, в 1997 году. Но в руководстве на это закрывали глаза. И даже недавно, когда посыпался уже шквал обвинений, чиновники пытались замять историю и в течение пяти недель отказывались уведомить полицию и ФБР о том, что происходит, заявляя, что проведут собственное расследование. Скандал вырвался наружу, когда одна из бывших спортсменок рассказала обо всем журналистам.
Джон Мэнли, адвокат пострадавших, призывает Конгресс провести открытые слушания и расследовать деятельность Олимпийского комитета США и федерации по гимнастике в этом скандале, но пока ответа он не получил, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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