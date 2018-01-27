Приговор врачу женской сборной США по гимнастике обернулся громкими отставками

Руководство федерации гимнастики США в полном составе уйдет в отставку на фоне громкого скандала, связанного с сексуальными домогательствами. На этой неделе суд признал бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара виновным в преступлениях сексуального характера и приговорил его к 175 годам тюрьмы.
О своем уходе в связи с этой историей уже заявили председатель правления университета штата Мичиган Лу Анна Саймон и директор по подготовке гимнастов Марк Холлис, передает Associated Press. Также сообщается, что совет директоров Федерации гимнастики США в полном составе подаст в отставку.
Всего в деле о домогательствах фигурируют около 150 пострадавших спортсменок. Эта история уже обросла множеством неприятных подробностей. Американская пресса выяснила, что насильника могли покрывать представители Олимпийского комитета США. Гимнастка Александра Райсман заявляла, что организация действовала крайне неторопливо, когда разгорелся скандал, и до сих пор не признала своей вины в случившемся.
Делом о домогательствах занимается комиссия комитета Сената США по энергетике и торговле. Ей предстоит выяснить, куда смотрело руководство вуза, в стенах которого на протяжении нескольких лет спортсменки были вынуждены терпеть приставания доктора. Студенты университета Мичигана собрались на площади перед кампусом, чтобы протестовать против многолетних домогательств в их учебном заведении.
Всего в деле о домогательствах фигурируют около 150 пострадавших спортсменок. Эта история уже обросла множеством неприятных подробностей. Американская пресса выяснила, что насильника могли покрывать представители Олимпийского комитета США. Гимнастка Александра Райсман заявляла, что организация действовала крайне неторопливо, когда разгорелся скандал, и до сих пор не признала своей вины в случившемся.
Делом о домогательствах занимается комиссия комитета Сената США по энергетике и торговле. Ей предстоит выяснить, куда смотрело руководство вуза, в стенах которого на протяжении нескольких лет спортсменки были вынуждены терпеть приставания доктора. Студенты университета Мичигана собрались на площади перед кампусом, чтобы протестовать против многолетних домогательств в их учебном заведении.
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