«Борьба с ложью»: премьер Польши прокомментировал «антибандеровский» закон

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна должна противостоять попыткам фальсификации истории и «бороться с ложью в каждой форме».
Говоря о громком «антибандеровском» законе, польский премьер подчеркнул, что «Польша была первой жертвой Третьего Рейха», а «страдания в нацистских концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов».
При этом Моравецкий отметил, что умаление ответственности настоящих виновников преступлений, совершенных в годы Второй мировой, и попытки переложить ее на жертв являются фальсификацией истории, как и отрицание Холокоста, передает РИА Новости.
Напомним, ранее польский Сейм принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.
Польский закон вызвал недовольство и возмущение в Киеве. Так, в Раде заявили, что это решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину». А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
При этом Моравецкий отметил, что умаление ответственности настоящих виновников преступлений, совершенных в годы Второй мировой, и попытки переложить ее на жертв являются фальсификацией истории, как и отрицание Холокоста, передает РИА Новости.
Напомним, ранее польский Сейм принял закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.
Польский закон вызвал недовольство и возмущение в Киеве. Так, в Раде заявили, что это решение польских властей является «радикальным антиукраинским шагом» и «настоящим ударом в спину». А бывший министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук пригрозил, что украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, могут «схватиться за колы» в том случае, если начнут сводиться исторические счеты.
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