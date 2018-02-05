В МИД РФ рассказали об ответе на «кремлевский доклад» США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве спокойно относятся к публикации так называемого кремлевского доклада в США.
По словам замминистра иностранных дел, при подготовке ответа Россия не будет действовать во вред себе и гнаться за строгой зеркальностью.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем. Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал».
Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия и дальше будет идти по пути «спокойного урегулирования проблем в конструктивном ключе». Вашингтону же Рябков предложил «во взаимоуважительном ключе отрабатывать сюжеты, по которым есть потребность углублять диалог и находить решения», пишут «Известия».
Напомним, «кремлевский доклад» 30 января был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В список были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
При этом в «кремлевском докладе» не содержится никаких санкционных требований. Однако в Минфине США заявили, что санкции против фигурирующих в списке лиц и организаций могут быть введены в ближайшие месяцы.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем. Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал».
Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия и дальше будет идти по пути «спокойного урегулирования проблем в конструктивном ключе». Вашингтону же Рябков предложил «во взаимоуважительном ключе отрабатывать сюжеты, по которым есть потребность углублять диалог и находить решения», пишут «Известия».
Напомним, «кремлевский доклад» 30 января был представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В список были включены 114 высокопоставленных российских чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов.
При этом в «кремлевском докладе» не содержится никаких санкционных требований. Однако в Минфине США заявили, что санкции против фигурирующих в списке лиц и организаций могут быть введены в ближайшие месяцы.
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