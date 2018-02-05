Дерево рухнуло на поезд в московском метро

Из-за непогоды на Филёвской линии московского метро произошел сбой.
Вечером 4 февраля дерево упало на поезд. Из-за этого было остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».
Пассажиров в момент ЧП в составе не было.
Как отметили в пресс-службе подземки, благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена и МЧС движение поездов удалось оперативно восстановить.
Надо сказать, что подобное ЧП случилось на Филёвской ветке и утром 4 февраля. Сбой произошел из-за упавшего дерева.
Ранее столичные власти сообщили, что количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за 2 тысячи. Из-за падения деревьев и разрыва линии электропередачи в столице погиб один человек, еще пятеро пострадали.
Кроме того, из-за рекордного снегопада в Москве объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, а также установили свободный график посещения школ. При этом в МЧС говорят, что снег и метель продлятся до утра 5 февраля.
Пассажиров в момент ЧП в составе не было.
Как отметили в пресс-службе подземки, благодаря слаженной работе сотрудников метрополитена и МЧС движение поездов удалось оперативно восстановить.
Надо сказать, что подобное ЧП случилось на Филёвской ветке и утром 4 февраля. Сбой произошел из-за упавшего дерева.
Ранее столичные власти сообщили, что количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за 2 тысячи. Из-за падения деревьев и разрыва линии электропередачи в столице погиб один человек, еще пятеро пострадали.
Кроме того, из-за рекордного снегопада в Москве объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, а также установили свободный график посещения школ. При этом в МЧС говорят, что снег и метель продлятся до утра 5 февраля.
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