В московских школах из-за снегопада объявили свободный график посещения

Сергей Собянин сообщил, что в работу столичных школ в связи с непогодой решили внести изменения.
По словам столичного градоначальника, в школах устанавливается свободный график посещения. То есть родители школьников будут сами принимать решение о посещении их детьми занятий.
При этом мэр отметил, что сильный снегопад не прекратится в Москве и в понедельник. В связи с этим Собянин рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок.
Между тем в департаменте образования столицы уточнили, что для школьников, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме, передает «Интерфакс».
Рекордный снегопад обрушился на столицу в эти выходные, за два дня в Москве выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет.
Из-за непогоды в Москве объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали. Всего в столице из-за снегопада упало более 2 тысяч деревьев. Зафиксировано более ста случаев, когда они падали на автомобили.
В работах по ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы более 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Также к расчистке трасс решено привлечь военных.
При этом мэр отметил, что сильный снегопад не прекратится в Москве и в понедельник. В связи с этим Собянин рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок.
Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.
Между тем в департаменте образования столицы уточнили, что для школьников, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме, передает «Интерфакс».
Рекордный снегопад обрушился на столицу в эти выходные, за два дня в Москве выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет.
Из-за непогоды в Москве объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали. Всего в столице из-за снегопада упало более 2 тысяч деревьев. Зафиксировано более ста случаев, когда они падали на автомобили.
В работах по ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы более 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Также к расчистке трасс решено привлечь военных.
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