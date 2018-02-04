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    В московских школах из-за снегопада объявили свободный график посещения

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    В московских школах <nobr>из-за</nobr> снегопада объявили свободный график посещения

    В московских школах из-за снегопада объявили свободный график посещения

    В московских школах <nobr>из-за</nobr> снегопада объявили свободный график посещения
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Сергей Собянин сообщил, что в работу столичных школ в связи с непогодой решили внести изменения.

    По словам столичного градоначальника, в школах устанавливается свободный график посещения. То есть родители школьников будут сами принимать решение о посещении их детьми занятий.

    При этом мэр отметил, что сильный снегопад не прекратится в Москве и в понедельник. В связи с этим Собянин рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок.



    Между тем в департаменте образования столицы уточнили, что для школьников, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме, передает «Интерфакс».

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    Рекордный снегопад обрушился на столицу в эти выходные, за два дня в Москве выпала месячная норма осадков. По словам синоптиков, такого в столице не случалось последние 100 лет.

    Из-за непогоды в Москве объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Жертвой стихии стал один человек, еще пятеро пострадали. Всего в столице из-за снегопада упало более 2 тысяч деревьев. Зафиксировано более ста случаев, когда они падали на автомобили.

    В работах по ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы более 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Также к расчистке трасс решено привлечь военных.

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