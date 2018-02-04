Эрдоган назвал причину покупки комплексов С-400 у России

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия пошла навстречу Турции в вопросах приобретения
ракетно-зенитных комплексов С-400.
По словам турецкого лидера, необходимость укрепления оборонного потенциала была вызвана событиями в Сирии. В связи с этим Анкара провела переговоры с рядом стран, в том числе с Россией.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Атаки с территории Сирии вызвали необходимость укрепления и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности, в сфере ПВО. Мы провели переговоры с рядом государств и, наряду с ценой, обсуждали вопрос передачи технологий. Россия ответила на наши ожидания».
Эрдоган уточнил, что Москва и Анкара согласовали приемлемую цену и сроки поставок комплексов, а также вопросы, связанные с организацией совместного производства и передачей технологий.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция в будущем намерена не закупать комплексы ПВО из-за рубежа, а производить собственные, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Анкара заплатит за четыре дивизиона С-400 2,5 млрд долларов.
При этом в США называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отмечая, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. Эрдоган же отвечал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Атаки с территории Сирии вызвали необходимость укрепления и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности, в сфере ПВО. Мы провели переговоры с рядом государств и, наряду с ценой, обсуждали вопрос передачи технологий. Россия ответила на наши ожидания».
Эрдоган уточнил, что Москва и Анкара согласовали приемлемую цену и сроки поставок комплексов, а также вопросы, связанные с организацией совместного производства и передачей технологий.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция в будущем намерена не закупать комплексы ПВО из-за рубежа, а производить собственные, передает «Интерфакс».
Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что РФ и Турция подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке С-400. А в конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Анкара заплатит за четыре дивизиона С-400 2,5 млрд долларов.
При этом в США называли «проблемой» покупку Турцией российских С-400, отмечая, что Вашингтон не хотел бы, чтобы Анкара сближалась с Москвой. Эрдоган же отвечал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров о поставке комплексов.
Комментарии