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    «Запущена спираль гонки атомных вооружений»: МИД ФРГ оценил ядерную доктрину США

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    «Запущена спираль гонки атомных вооружений»: МИД ФРГ оценил ядерную доктрину США

    «Запущена спираль гонки атомных вооружений»: МИД ФРГ оценил ядерную доктрину США

    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оценил обнародованную в пятницу ядерную доктрину США.

    Как заявил глава немецкого МИДа, этот документ показывает, что запущена спираль гонки ядерных вооружений, а это представляет особую опасность для Европы.

    Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу».

    По словам Габриэля, к развитию новых видов ядерного оружия «следует относиться с тревогой». Также министр подчеркнул, что нужны «новые инициативы по контролю и разоружению», передает ТАСС.

    Москва пообещала учесть подходы Вашингтона, изложенные в новой ядерной доктрине Пентагона, и принять соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности. МИД РФ озабочен, что документ снижает порог применения ядерного оружия, а в нижней палате парламента оценивают вероятность ядерного удара у российских границ.

    смотретьВ новой ядерной доктрине США говорится о возможной атаке со стороны Москвы
    В новой ядерной доктрине США говорится о возможной атаке со стороны Москвы
    Новую ядерную доктрину Пентагон обнародовал в пятницу. Американское военное ведомство в этом документе уделило большое внимание развитию российских ядерных сил, КНДР, Иран и Китай названы в числе других потенциальных угроз.

    Соединенные Штаты объявили, что направят усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, продолжат заниматься модернизацией ядерных сил и развитием элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

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