В Думе оценили вероятность ядерного удара у российских границ

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР) изучил текст новой ядерной доктрины США и заявил, что после публикации документа от Вашингтона никаких конкретных действий не последует.
Шерин высказал «Эху Москвы» свое мнение о новой ядерной доктрине США, где говорится о готовности Москвы нанести превентивный ядерный удар в случае военного противостояния с Америкой.
Александр Шерин, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне: «Обвинения в адрес Российской Федерации не обоснованы. Никаких конкретных действий за этой доктриной не последует. Доктрина США должна продемонстрировать их союзникам, блоку НАТО, которые платят взносы, что Америка полна решимости».
По мнению Шерина, отношения между Москвой и Вашингтоном «не улучшатся, но и не ухудшатся». По информации РИА Новости, депутат оценил вероятность применения ядерного оружия. Шерин считает, что шансы минимальны.
Александр Шерин, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне: «Что касается американских союзников, то они находятся слишком близко от границы Российской Федерации, поэтому вероятность применения ядерного оружия абсолютно минимальна. Потому что, во-первых, это ударит по союзникам США, во-вторых, территория потом не может быть использована».
Как заявил в пятницу заместитель американского министра обороны США Патрик Шэнахан, согласно новой ядерной доктрине, Вашингтон может применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки в отношении их самих и их союзников.
Соединенные Штаты в новой ядерной доктрине назвали Россию и Китай основными противниками, которые нарушают соглашения об ограничении и сокращении вооружений. Отдельно в документе отмечается, что в рамках борьбы с несоблюдением соглашений Пентагон будет продолжать модернизировать и усиливать американское ядерное вооружение.
Александр Шерин, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне: «Обвинения в адрес Российской Федерации не обоснованы. Никаких конкретных действий за этой доктриной не последует. Доктрина США должна продемонстрировать их союзникам, блоку НАТО, которые платят взносы, что Америка полна решимости».
По мнению Шерина, отношения между Москвой и Вашингтоном «не улучшатся, но и не ухудшатся». По информации РИА Новости, депутат оценил вероятность применения ядерного оружия. Шерин считает, что шансы минимальны.
Александр Шерин, первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне: «Что касается американских союзников, то они находятся слишком близко от границы Российской Федерации, поэтому вероятность применения ядерного оружия абсолютно минимальна. Потому что, во-первых, это ударит по союзникам США, во-вторых, территория потом не может быть использована».
Как заявил в пятницу заместитель американского министра обороны США Патрик Шэнахан, согласно новой ядерной доктрине, Вашингтон может применить ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки в отношении их самих и их союзников.
Соединенные Штаты в новой ядерной доктрине назвали Россию и Китай основными противниками, которые нарушают соглашения об ограничении и сокращении вооружений. Отдельно в документе отмечается, что в рамках борьбы с несоблюдением соглашений Пентагон будет продолжать модернизировать и усиливать американское ядерное вооружение.
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