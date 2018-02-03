В новой ядерной доктрине США говорится о возможной атаке со стороны Москвы

В США обнародовали новую ядерную доктрину. В ней говорится в том числе и об угрозе со стороны России.
В документе утверждается, что в случае военного противостояния с США российские власти будут готовы пойти на превентивный ядерный удар. В доктрине отмечается, что такие возможные действия со стороны Москвы не смогут достичь своих целей или положить конец конфликту.
В Госдепартаменте заверили, что Россия не является приоритетом новой ядерной доктрины. В качестве угрозы в документе упоминаются также Китай, Иран и Северная Корея.
Том Шеннон, заместитель госсекретаря по политическим вопросам в Госдепартаменте США: «Россия присоединилась к нам в том числе и по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но Москва сохраняет большой запас нестратегических ядерных вооружений и продолжает их модернизировать. Китай также модернизирует и расширяет свои ядерные силы. Обе страны бросают вызов свободному и открытому международному порядку. Мы призываем все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или сохранить мораторий на испытания».
Одним из первых документ прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Соединенные Штаты нашли «страшилку» в лице России для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала. Дипломат также подчеркнул, что новый документ не настраивает на практическую работу между Москвой и Вашингтоном.
В Госдепартаменте заверили, что Россия не является приоритетом новой ядерной доктрины. В качестве угрозы в документе упоминаются также Китай, Иран и Северная Корея.
Том Шеннон, заместитель госсекретаря по политическим вопросам в Госдепартаменте США: «Россия присоединилась к нам в том числе и по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но Москва сохраняет большой запас нестратегических ядерных вооружений и продолжает их модернизировать. Китай также модернизирует и расширяет свои ядерные силы. Обе страны бросают вызов свободному и открытому международному порядку. Мы призываем все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или сохранить мораторий на испытания».
Одним из первых документ прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Соединенные Штаты нашли «страшилку» в лице России для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала. Дипломат также подчеркнул, что новый документ не настраивает на практическую работу между Москвой и Вашингтоном.
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