Посол Антонов: США нашли страшилку в лице РФ

Новая американская ядерная доктрина вызывает некоторые вопросы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что документ требует детального изучения, однако первые ремарки и комментарии вызывают вопросы и озабоченность.
В частности, Антонов обратил внимание на «пассаж, что Россия отклоняет или отклоняла предложения США» по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Дипломат подчеркнул, что Россия серьезно относится к своим обязательствам в этой области и четко соблюдает договоры.
При этом посол заявил, что заявления о российской угрозе используются в США для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят».
Кроме того, дипломат отметил, что в новой ядерной доктрине говорится, что сегодня американские дипломаты могут говорить со своими коллегами с позиции силы. По словам Антонова, США «вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», передает РИА Новости.
Напомним, 2 февраля Пентагон представил новую ядерную доктрину, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. При этом в документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР и Ирана, и утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар». Также в Пентагоне заявили, что могут применить ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки против США и их союзников.
Дональд Трамп уже заявил, что новая доктрина основана на «реалистических оценках мировой безопасности» и подтверждает приверженность США нераспространению ядерного оружия. А в Совете Федерации отметили, что доктрина демагогическая и призвана иметь пропагандистский эффект.
В частности, Антонов обратил внимание на «пассаж, что Россия отклоняет или отклоняла предложения США» по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Дипломат подчеркнул, что Россия серьезно относится к своим обязательствам в этой области и четко соблюдает договоры.
При этом посол заявил, что заявления о российской угрозе используются в США для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят».
Кроме того, дипломат отметил, что в новой ядерной доктрине говорится, что сегодня американские дипломаты могут говорить со своими коллегами с позиции силы. По словам Антонова, США «вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать», передает РИА Новости.
Напомним, 2 февраля Пентагон представил новую ядерную доктрину, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. При этом в документе говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР и Ирана, и утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар». Также в Пентагоне заявили, что могут применить ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки против США и их союзников.
Дональд Трамп уже заявил, что новая доктрина основана на «реалистических оценках мировой безопасности» и подтверждает приверженность США нераспространению ядерного оружия. А в Совете Федерации отметили, что доктрина демагогическая и призвана иметь пропагандистский эффект.
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