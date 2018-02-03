Трамп оценил новую ядерную доктрину США

Президент США заявил, что новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия.
По мнению Дональда Трампа, новая ядерная доктрина страны основана на «реалистических оценках мировой безопасности» и подтверждает приверженность США нераспространению ядерного оружия.
Дональд Трамп, президент США: «Заключения (доктрины) основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению».
Между тем в Совете Федерации с такой оценкой не согласились. Так, сенатор Олег Морозов назвал ядерную доктрину США попыткой «сидеть на двух стульях» — демонстрировать миролюбие, но при этом обвинять Россию в том, что она готовит ядерный удар, передает РИА Новости.
Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам: «Эта доктрина демагогическая, она скорее призвана иметь пропагандистский эффект, что мы готовы к разоружению, что мы готовы к конструктивному диалогу, но вот, не можем этого сделать, потому что там есть вот такие жуткие страны, как Россия, КНДР, Иран и КНР».
Соединенные Штаты представили новую ядерную доктрину 2 февраля. В документе, в частности, говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР и Ирана. Кроме того, Китай и Россия обвиняются в нарушении основных соглашений об ограничении и сокращении вооружений, и утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар».
При этом в документе говорится, что США привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия. Однако в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки против США и их союзников. Между тем в Госдепе заявили, что заранее проинформировали Россию о сути новой ядерной доктрины США.
Дональд Трамп, президент США: «Заключения (доктрины) основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению».
Между тем в Совете Федерации с такой оценкой не согласились. Так, сенатор Олег Морозов назвал ядерную доктрину США попыткой «сидеть на двух стульях» — демонстрировать миролюбие, но при этом обвинять Россию в том, что она готовит ядерный удар, передает РИА Новости.
Олег Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам: «Эта доктрина демагогическая, она скорее призвана иметь пропагандистский эффект, что мы готовы к разоружению, что мы готовы к конструктивному диалогу, но вот, не можем этого сделать, потому что там есть вот такие жуткие страны, как Россия, КНДР, Иран и КНР».
Соединенные Штаты представили новую ядерную доктрину 2 февраля. В документе, в частности, говорится о росте глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР и Ирана. Кроме того, Китай и Россия обвиняются в нарушении основных соглашений об ограничении и сокращении вооружений, и утверждается, что РФ «угрожает первой применить ограниченный ядерный удар».
При этом в документе говорится, что США привержены полному уничтожению ядерного, химического и биологического оружия. Однако в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие в «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерной атаки против США и их союзников. Между тем в Госдепе заявили, что заранее проинформировали Россию о сути новой ядерной доктрины США.
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