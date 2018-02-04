Спецпосланник ООН рассказал НТВ о новых шагах на пути к миру в Сирии

С самого начала конфликта в Сирии Россия настаивала, что все происходящее в стране должно быть в рамках мирового правопорядка. Стал ли конгресс сирийского национального диалога частью мирного процесса ООН? На этот вопрос ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой ответил спецпосланник организации по Сирии Стаффан де Мистура.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура появился на итоговом банкете конгресса сирийского нацдиалога сразу после доклада генеральному секретарю ООН. На площадке в Сочи встретились и договорились те, кого до сих пор невозможно было оставить в одной комнате и кто в Женеве общался исключительно через посредников.
Генсек ООН поблагодарил Россию за все, что она делает для мирного процесса. Собранные в Сочи наброски идей о лучшей жизни теперь повезут в Женеву превращать в официальные документы. Сам де Мистура доволен уже тем, что его 12 пунктов плана примирения обсудили и на их базе готовили свои предложения.
Главной идеей конгресса сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, но об успешной реализации идеи можно говорить лишь тогда, когда комиссия заработает, считает де Мистура.
Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии: «Я думаю, следующий шаг такой — начинаем работу в Женеве, как и договорились. Если сирийцы сядут за один стол в Женеве, если они договорятся о том, как писать конституцию, тогда мы сможем в Женеве работать уже над тем, что обсуждали здесь».
Де Мистура напомнил, что, несмотря на разгром халифата, война в Сирии еще не завершена. Бороться с терроризмом нужно военным путем, однако переговоры и взаимодействие разных политических сил в Сирии поможет не допустить усиления боевиков.
Стаффан де Мистура: «Мы должны учесть уроки Ирака и Афганистана. Мы ведь прекрасно понимаем, что там произошло: там после свержения режимов большая часть населения осталась за бортом — с ней никто не стал договариваться. В результате многие ушли в ИГИЛ. Поэтому и нужна конституция, нужны выборы. Нам нужно избежать ошибок, сделанных в Ираке — ошибок, которые привели к рождению ИГИЛ».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Генсек ООН поблагодарил Россию за все, что она делает для мирного процесса. Собранные в Сочи наброски идей о лучшей жизни теперь повезут в Женеву превращать в официальные документы. Сам де Мистура доволен уже тем, что его 12 пунктов плана примирения обсудили и на их базе готовили свои предложения.
Главной идеей конгресса сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, но об успешной реализации идеи можно говорить лишь тогда, когда комиссия заработает, считает де Мистура.
Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии: «Я думаю, следующий шаг такой — начинаем работу в Женеве, как и договорились. Если сирийцы сядут за один стол в Женеве, если они договорятся о том, как писать конституцию, тогда мы сможем в Женеве работать уже над тем, что обсуждали здесь».
Де Мистура напомнил, что, несмотря на разгром халифата, война в Сирии еще не завершена. Бороться с терроризмом нужно военным путем, однако переговоры и взаимодействие разных политических сил в Сирии поможет не допустить усиления боевиков.
Стаффан де Мистура: «Мы должны учесть уроки Ирака и Афганистана. Мы ведь прекрасно понимаем, что там произошло: там после свержения режимов большая часть населения осталась за бортом — с ней никто не стал договариваться. В результате многие ушли в ИГИЛ. Поэтому и нужна конституция, нужны выборы. Нам нужно избежать ошибок, сделанных в Ираке — ошибок, которые привели к рождению ИГИЛ».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Комментарии