Времена изменились: почему Европа требует отмены антироссийских санкций

В бельгийском парламенте в присутствии
премьер-министра прошли дебаты по внесенному законопроекту о снятии или ослаблении антироссийских санкций.
В Бельгии говорят: мы страна маленькая, но именно на нашей территории находятся руководящие органы и НАТО, и всего Евросоюза; и мы будем первыми, кто подаст знак.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «Посмотрите на первые полосы газет. Все — о том, что наш премьер первым из европейских лидеров поехал к Путину и первый сказал вслух то, что все думали: Европа не поддержит новый пакет санкций, пора начинать нормально общаться. И что важно, он не согласовывал ни с кем эту поездку. Но ни до, и после никто не возражал. Нам всем уже очень сложно жить в таких условиях».
При этом Девинтер отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не сделала это первой только из-за сильного давления из США.
Тем не менее немцы уже подсчитали взаимные убытки от антироссийских санкций. Сто миллиардов евро — это Россия и Евросоюз вместе. Слишком большая цена за конфликт. И восточные земли, где живут беднее и тяжелее, уже потребовали отмены ограничительных мер. Официальный Берлин был более сдержанным и предложил США свои решения сначала согласовывать с ним. При этом Германия никак не ожидала, что санкциями будут грозить немецким концернам — за дружбу с Россией.
Недовольны политикой США и во Франции, там санкции уже называют абсурдом. А в Финляндии переизбирают президента Ниисте — за то, что умеет разговаривать с Россией.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «Только в Бельгии более двух тысяч компаний страдают от санкций. От сельского хозяйства до торговли оружием. Мы можем дискутировать о политике России на Украине, но пора думать о собственной стране, у нас резко упал уровень жизни. Я внес законопроект о снятии санкций, потому что Россия — наш стратегический партнер, это и географически, и исторически сложилось. А американцы толкают нас в пропасть, мы не выдержим этой гонки санкций, мы уже потеряли 30% доходов».
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Давайте думать, давайте обсуждать, я сказал президенту Путину, что мы во многом не согласны с Россией, но надо строить диалог, даже с точки зрения борьбы с терроризмом».
Между тем король Испании тоже сделал заявление. Он высказался за дружбу с Россией, вероятно, в ответ тем, кто пытался спекулировать на теме российского вмешательства в каталонские выборы. То же самое произошло и в палате лордов Великобритании, которые проголосовали за расширение диалога с Россией.
И получается, что уже целая Бельгия, Восточная Германия, несколько итальянских регионов, правые во Франции — все требуют снятия или ослабления антироссийских санкций. Европейцы сами попадают под торговые ограничения, которые уже наложили на них американцы. А ведь рассказами о российской угрозе народ не накормишь, и в офисах по борьбе с российским вторжением много рабочих мест не откроешь.
На этом фоне в игру вступил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, которого называют лучшим переговорщиком и мастером убеждения. Он уже начал собирать коалицию, в которую входят политики, выступающие за снятие санкций и торговлю. По секрету итальянцы передают друг другу, что Сильвио даже выбросил мобильный телефон, так как его слишком часто прослушивали. Значит, начал договариваться. Может быть, даже звонил другу Владимиру.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «В европейском доме много стран. Мы начнем, остальные продолжат. Поверьте, это общая тенденция, это висит в воздухе. Те, кто заявляет, что Россия — враг, это политики-однодневки, они не думают о своих странах. Поверьте, я с Россией никак не связан. Я говорю: хватит санкций, потому что я думаю о своей стране».
Подробнее — в материале программы «Итоги недели » с Ирадой Зейналовой.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «Посмотрите на первые полосы газет. Все — о том, что наш премьер первым из европейских лидеров поехал к Путину и первый сказал вслух то, что все думали: Европа не поддержит новый пакет санкций, пора начинать нормально общаться. И что важно, он не согласовывал ни с кем эту поездку. Но ни до, и после никто не возражал. Нам всем уже очень сложно жить в таких условиях».
При этом Девинтер отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не сделала это первой только из-за сильного давления из США.
Тем не менее немцы уже подсчитали взаимные убытки от антироссийских санкций. Сто миллиардов евро — это Россия и Евросоюз вместе. Слишком большая цена за конфликт. И восточные земли, где живут беднее и тяжелее, уже потребовали отмены ограничительных мер. Официальный Берлин был более сдержанным и предложил США свои решения сначала согласовывать с ним. При этом Германия никак не ожидала, что санкциями будут грозить немецким концернам — за дружбу с Россией.
Недовольны политикой США и во Франции, там санкции уже называют абсурдом. А в Финляндии переизбирают президента Ниисте — за то, что умеет разговаривать с Россией.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «Только в Бельгии более двух тысяч компаний страдают от санкций. От сельского хозяйства до торговли оружием. Мы можем дискутировать о политике России на Украине, но пора думать о собственной стране, у нас резко упал уровень жизни. Я внес законопроект о снятии санкций, потому что Россия — наш стратегический партнер, это и географически, и исторически сложилось. А американцы толкают нас в пропасть, мы не выдержим этой гонки санкций, мы уже потеряли 30% доходов».
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «Давайте думать, давайте обсуждать, я сказал президенту Путину, что мы во многом не согласны с Россией, но надо строить диалог, даже с точки зрения борьбы с терроризмом».
Между тем король Испании тоже сделал заявление. Он высказался за дружбу с Россией, вероятно, в ответ тем, кто пытался спекулировать на теме российского вмешательства в каталонские выборы. То же самое произошло и в палате лордов Великобритании, которые проголосовали за расширение диалога с Россией.
И получается, что уже целая Бельгия, Восточная Германия, несколько итальянских регионов, правые во Франции — все требуют снятия или ослабления антироссийских санкций. Европейцы сами попадают под торговые ограничения, которые уже наложили на них американцы. А ведь рассказами о российской угрозе народ не накормишь, и в офисах по борьбе с российским вторжением много рабочих мест не откроешь.
На этом фоне в игру вступил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, которого называют лучшим переговорщиком и мастером убеждения. Он уже начал собирать коалицию, в которую входят политики, выступающие за снятие санкций и торговлю. По секрету итальянцы передают друг другу, что Сильвио даже выбросил мобильный телефон, так как его слишком часто прослушивали. Значит, начал договариваться. Может быть, даже звонил другу Владимиру.
Филипп Девинтер, депутат парламента Бельгии: «В европейском доме много стран. Мы начнем, остальные продолжат. Поверьте, это общая тенденция, это висит в воздухе. Те, кто заявляет, что Россия — враг, это политики-однодневки, они не думают о своих странах. Поверьте, я с Россией никак не связан. Я говорю: хватит санкций, потому что я думаю о своей стране».
Подробнее — в материале программы «Итоги недели » с Ирадой Зейналовой.
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