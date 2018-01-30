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    Премьер Бельгии: ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против РФ

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    Премьер Бельгии: ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против РФ

    Премьер Бельгии: ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций против РФ

    Евросоюз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

    Шарль Мишель: «Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций».

    Премьер Бельгии по итогам встречи с Дмитрием Медведевым отметил, что в отношениях с Россией существуют разногласия, но при этом важно налаживать диалог. Он подчеркнул, что санкции не являются как таковой целью, передает «Интерфакс».

    Мишель отметил, что в Евросоюзе много говорят о России, но при этом мало разговаривают с ней самой, передает РИА Новости.

    Шарль Мишель: «В будущем, мне кажется, было бы полезным расширить этот диалог, сделать его более структурным между Россией и Евросоюзом».

    По его словам, разногласия между ЕС и РФ касаются ситуаций вокруг Крыма и Донбасса, но при этом важно обмениваться мнениями. Это является условием для построения доверительных отношений и достижения прогресса в сотрудничестве.

    Шарль Мишель: «Хотелось бы обратить внимание, что, несмотря на все наши различия и отличия, я думаю, что мы хотим сотрудничать в борьбе против терроризма».

    Мишель рассказал, что в ходе переговоров с Медведевым они обсудили вопросы энергетики, двусторонних отношений, а также сотрудничество в области сельского хозяйства и фармацевтики.

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