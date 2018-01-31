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    Голос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций. Бельгия, Европа, Европейский союз, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГолос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций

    Голос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций

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    Голос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций

    Голос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций

    Голос Европы: в парламенте Бельгии задумались об отмене антироссийских санкций

      В Европе все чаще звучат угрозы в адрес США и требования отменить антироссийские санкции. На сей раз об этом заговорили бельгийские парламентарии. Резолюцию о снятии ограничений внесли на рассмотрение депутаты партии «Фламандский интерес».

      Несмотря на то, что «Фламандский интерес» — далеко не самая влиятельная партия в стране, бельгийский парламент обязан рассмотреть предложение. А это значит, что у депутатов будет еще одна возможность напомнить: санкции штука обоюдоострая.

      Филип Девинтер, депутат федерального парламента Бельгии: «Нужно понимать, что эти санкции — европейские. Бельгия может только посоветовать ЕС снять их. Сейчас наш премьер-министр в Москве, и я думаю, он должен символически дать понять, что Бельгия сняла бы санкции, если бы мы за это отвечали. Наша страна страдает от этих санкций».

      Страдает не только Бельгия. Премьер-министры восточных земель Германии накануне провели конференцию, на которой кроме внутренних проблем обсуждали и антироссийские санкции. Руководители этих регионов страны говорят в открытую: если запад ФРГ ущерба почти не заметил, то бизнес восточной Германии — еще как. Экспорт товаров в Россию сократился на треть, а импорт из России — наполовину.

      Ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Он отметил, что в отношениях с Россией существуют разногласия, но при этом важно налаживать диалог.

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