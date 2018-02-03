Трамп назвал расследование по России «американским позором»

Президент США прокомментировал рассекреченный доклад о роли ФБР и Минюста в расследовании «вмешательства России» в американские выборы. По словам Трампа, этот документ полностью его реабилитирует.
В своем микроблоге в Twitter Трамп отметил, что рассекреченный доклад доказывает отсутствие его сговора с Россией и показывает «очевидную предвзятость» по отношению к нему со стороны сотрудников ФБР. При этом сам доклад Трамп назвал «американским позором».
Дональд Трамп: «Но охота на российских ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!».
Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленный республиканцами доклад с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Также сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что «досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа». FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Дональд Трамп: «Но охота на российских ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!».
This memo totally vindicates «Trump» in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.
Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленный республиканцами доклад с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Также сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что «досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа». FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
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