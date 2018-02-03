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    Трамп назвал расследование по России «американским позором»

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп назвал расследование по России «американским позором»

    Трамп назвал расследование по России «американским позором»

    Трамп назвал расследование по России «американским позором»
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США прокомментировал рассекреченный доклад о роли ФБР и Минюста в расследовании «вмешательства России» в американские выборы. По словам Трампа, этот документ полностью его реабилитирует.

    В своем микроблоге в Twitter Трамп отметил, что рассекреченный доклад доказывает отсутствие его сговора с Россией и показывает «очевидную предвзятость» по отношению к нему со стороны сотрудников ФБР. При этом сам доклад Трамп назвал «американским позором».

    Дональд Трамп: «Но охота на российских ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию. Это американский позор!».





    Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленный республиканцами доклад с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.

    В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

    смотретьРассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию
    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию
    Также сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что «досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Картера Пейджа». FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

    Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.

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