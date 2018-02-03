Победа дипломатии: конгресс в Сочи стал началом пути к миру в Сирии

На этой неделе в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога решалось будущее Сирии. Никто не ждал, что итоги форума сразу же снимут напряженность и решат все проблемы, но к главным договоренностям, которые могут установить долгожданный мир, стороны все же смогли прийти.
Начать диалог о послевоенном устройстве Сирии в Сочи приехали больше полутора тысяч человек: представители культурной, научной, духовной и политической элиты арабской республики.
Приготовив кофе, Фатех Джамус начинает свой диалог без свидетелей. 20 лет он был в оппозиции к Башару Асаду и даже сидел в тюрьме. Но кто в сегодняшней Сирии поминает прошлое, тот не думает о будущем.
Фатех Джамус, лидер светской сирийской демократической оппозиции «За мирные перемены»: «Мы здесь не собираемся договариваться с правительством Асада и идти ему на уступки. Для нас сейчас очень важно, чтобы в будущем в Сирии прошли выборы, и в них могла участвовать оппозиция».
Когда глава МИД РФ Сергей Лавров будет зачитывать приветственную телеграмму, направленную президентом Путиным в адрес делегатов конгресса, его вдруг перебьют. Ему придется отвлечься, чтобы немного утихомирить спорщиков, после чего он, не скрывая улыбки, продолжит напутствовать участников конгресса.
Глав государств в Сочи не было, но конгресс был бы невозможен без многочисленных встреч российского президента с региональными игроками на ближневосточной шахматной доске. И с ведущей ролью России в сирийском урегулировании волей-неволей приходится считаться всем.
Одним из главных достижений конгресса стало решение о формировании комиссии, которая разработает изменения в конституции Сирии. Комиссия должна включать в себя представителей правительства, оппозиции, которая участвует в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп.
Кажется, противоречиям в сирийском узле не видно конца — те же курды категорически отказываются вести переговоры с турецкой стороной, но направление работы уже обозначено. Выиграв сирийскую военную кампанию против террористов, Россия стала игроком номер один на Ближнем Востоке. Теперь Москва может записать еще одну победу на свой счет — дипломатическую.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Симахина.
Приготовив кофе, Фатех Джамус начинает свой диалог без свидетелей. 20 лет он был в оппозиции к Башару Асаду и даже сидел в тюрьме. Но кто в сегодняшней Сирии поминает прошлое, тот не думает о будущем.
Фатех Джамус, лидер светской сирийской демократической оппозиции «За мирные перемены»: «Мы здесь не собираемся договариваться с правительством Асада и идти ему на уступки. Для нас сейчас очень важно, чтобы в будущем в Сирии прошли выборы, и в них могла участвовать оппозиция».
Когда глава МИД РФ Сергей Лавров будет зачитывать приветственную телеграмму, направленную президентом Путиным в адрес делегатов конгресса, его вдруг перебьют. Ему придется отвлечься, чтобы немного утихомирить спорщиков, после чего он, не скрывая улыбки, продолжит напутствовать участников конгресса.
Глав государств в Сочи не было, но конгресс был бы невозможен без многочисленных встреч российского президента с региональными игроками на ближневосточной шахматной доске. И с ведущей ролью России в сирийском урегулировании волей-неволей приходится считаться всем.
Одним из главных достижений конгресса стало решение о формировании комиссии, которая разработает изменения в конституции Сирии. Комиссия должна включать в себя представителей правительства, оппозиции, которая участвует в межсирийских переговорах в Женеве, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен, женщин. Должно быть адекватное представительство этнических и религиозных групп.
Кажется, противоречиям в сирийском узле не видно конца — те же курды категорически отказываются вести переговоры с турецкой стороной, но направление работы уже обозначено. Выиграв сирийскую военную кампанию против террористов, Россия стала игроком номер один на Ближнем Востоке. Теперь Москва может записать еще одну победу на свой счет — дипломатическую.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Симахина.
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