На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей

В российской столице завершился патриотический
митинг-концерт «Россия в моем сердце», где собрались граждане, желающие продемонстрировать единство и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.
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По информации МВД, сегодня на Васильевский спуск, где проходило мероприятие, пришли более 60 тысяч человек. На акции затрагивались темы 75-летия победы в Сталинградской битве, антироссийских санкций ЕС и США, а также запрета российской символики на Олимпиаде, которая в феврале начнется в южнокорейском Пхёнчхане.
Ведущие концерта напомнили об операции российской армии в Сирии и о том, что 2018 год объявлен Годом добровольчества в России. Перед собравшимися выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара, группа «Город 312». Также в акции приняли участие народный артист СССР Василий Лановой и худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.
Общероссийская акция, в рамках которой патриотические митинги-концерты проходят в субботу по всей стране, проводится по инициативе Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.
Ведущие концерта напомнили об операции российской армии в Сирии и о том, что 2018 год объявлен Годом добровольчества в России. Перед собравшимися выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара, группа «Город 312». Также в акции приняли участие народный артист СССР Василий Лановой и худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.
Общероссийская акция, в рамках которой патриотические митинги-концерты проходят в субботу по всей стране, проводится по инициативе Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.
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