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    На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей. история, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Москва, митинги и протесты, Олимпиада, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей

    На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей

    15 комментариев
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей

    На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей

    На акцию «Россия в моем сердце» пришли более 60 тысяч москвичей
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

      • В российской столице завершился патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце», где собрались граждане, желающие продемонстрировать единство и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

      По информации МВД, сегодня на Васильевский спуск, где проходило мероприятие, пришли более 60 тысяч человек. На акции затрагивались темы 75-летия победы в Сталинградской битве, антироссийских санкций ЕС и США, а также запрета российской символики на Олимпиаде, которая в феврале начнется в южнокорейском Пхёнчхане.

      Ведущие концерта напомнили об операции российской армии в Сирии и о том, что 2018 год объявлен Годом добровольчества в России. Перед собравшимися выступили Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара, группа «Город 312». Также в акции приняли участие народный артист СССР Василий Лановой и худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

      смотретьПатриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»
      Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»
      Общероссийская акция, в рамках которой патриотические митинги-концерты проходят в субботу по всей стране, проводится по инициативе Общественной палаты РФ, передает РИА Новости.

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