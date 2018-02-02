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    Парад и виртуальный квест: Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве. Великая Отечественная война, Волгоград, Вторая мировая война, войны и вооруженные конфликты, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПарад и виртуальный квест: Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве

    Парад и виртуальный квест: Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве

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    Парад и виртуальный квест: Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве

    Парад и виртуальный квест: Волгоград отметил <nobr>75-летие</nobr> победы в Сталинградской битве

      Сегодня в России отмечают 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Центром торжеств и памятных церемоний стал Волгоград. Там прошли парад, концерты и историческая реконструкция: в подвале Центрального универмага вновь брали в плен фельдмаршала Паулюса. В город-герой прилетел также Владимир Путин.

      Мамаев курган — центральная точка торжеств, посвященных 75-летию разгрома фашистов в Сталинграде. В Зале воинской славы, где на стенах выбиты тысячи имен защитников города, Владимир Путин возложил венок к вечному огню, а после подошел к могиле маршала Василия Чуйкова, командующего 62-й армией. Благодаря стойкости ее солдат немецкие дивизии не смогли полностью захватить город.

      смотретьПутин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда
      Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда
      В Волгоградской филармонии состоялся большой праздничный концерт. На сцене — академический ансамбль имени Александрова и знаменитые песни военных лет. К жителям города приехали артисты Василий Лановой и Лев Лещенко.

      Участников Сталинградской битвы в городе-герое осталось не так много — 165 человек, и всем далеко за 90 лет. Сегодня они рассказывают о тех событиях. Бесценные в исторической правдивости свидетельства ветеранов помогли в создании новой интерактивной экспозиции в музее «Россия — моя история». Экспозицию посетил и российский президент. Музей, похоже, сражается за умы и память представителей поколения Z, живущих по большой части в виртуальной реальности.

      Музейный квест «Сталинградская битва» создан как будто специально для геймеров. В шлеме виртуальной реальности ты переносишься в дом Павлова, получаешь от командира задание и отправляешься в разведку на позиции фашистов.

      смотреть«Искандер» и С-400 прошли по Волгограду в годовщину победы в Сталинградской битве
      «Искандер» и С-400 прошли по Волгограду в годовщину победы в Сталинградской битве
      Реконструкция проходит и в реальности: в подвале Центрального универмага сегодня вновь брали в плен фельдмаршала Паулюса. А дорожное движение в городе регулируют девушки в военной форме, совсем как 75 лет назад, когда советское командование приняло капитуляцию фашистов, потерпевших в Сталинграде первое столь сокрушительное поражение.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

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