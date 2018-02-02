Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда

В рамках торжественных мероприятий, посвященных
75-летию окончания Сталинградской битвы, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане посетил президент РФ Владимир Путин.
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Глава государства возложил венок к Вечному огню и минутой молчания почтил память бойцов, павших при обороне города, затем возложил цветы к расположенной на территории мемориала могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. После этого президент подошел поприветствовать собравшихся на мемориале людей. Он призвал не проявлять малодушия и равняться на свершения отцов и дедов, отстоявших Сталинград.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших».
По словам президента, нужно идти к поставленным целям и добиваться больше, чем уже удалось.
Владимир Путин: «Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа».
Выступление главы государства состоялось на праздничном концерте, приуроченном к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Торжества, посвященные окончанию самого кровопролитного в истории человечества сражения, ставшего переломным в Великой Отечественной войне, проходят сегодня по всей России, но центром проведения мероприятий стал Волгоград. Там состоялся военный парад, по городу прошли ракетный комплекс «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Торнадо», а также зенитный ракетный комплекс С-400.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших».
По словам президента, нужно идти к поставленным целям и добиваться больше, чем уже удалось.
Владимир Путин: «Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа».
Выступление главы государства состоялось на праздничном концерте, приуроченном к 75-летию победы в Сталинградской битве.
Торжества, посвященные окончанию самого кровопролитного в истории человечества сражения, ставшего переломным в Великой Отечественной войне, проходят сегодня по всей России, но центром проведения мероприятий стал Волгоград. Там состоялся военный парад, по городу прошли ракетный комплекс «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Торнадо», а также зенитный ракетный комплекс С-400.
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