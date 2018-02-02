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    Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда. Великая Отечественная война, войны и вооруженные конфликты, Волгоград, Вторая мировая война, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда

    Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда

    1 комментарий
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда

    Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда

    Путин на Мамаевом кургане почтил память защитников Сталинграда
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • В рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Сталинградской битвы, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане посетил президент РФ Владимир Путин.

      Глава государства возложил венок к Вечному огню и минутой молчания почтил память бойцов, павших при обороне города, затем возложил цветы к расположенной на территории мемориала могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. После этого президент подошел поприветствовать собравшихся на мемориале людей. Он призвал не проявлять малодушия и равняться на свершения отцов и дедов, отстоявших Сталинград.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершения отцов и дедов наших».



      По словам президента, нужно идти к поставленным целям и добиваться больше, чем уже удалось.

      Владимир Путин: «Мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа».

      Выступление главы государства состоялось на праздничном концерте, приуроченном к 75-летию победы в Сталинградской битве.

      смотреть«Искандер» и С-400 прошли по Волгограду в годовщину победы в Сталинградской битве
      «Искандер» и С-400 прошли по Волгограду в годовщину победы в Сталинградской битве
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