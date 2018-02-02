«Искандер» и С-400 прошли по Волгограду в годовщину победы в Сталинградской битве

Сегодня по всей России проходят масштабные акции в честь большой исторической даты. 75 лет назад Красная армия одержала победу в Сталинградской битве. Это стало важнейшим переломным событием Великой Отечественной.
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Главные мероприятия проходят в Волгограде. Там почтили память погибших защитников и жителей города. К Мамаеву кургану и другим мемориалам с самого утра люди несут цветы. На площади Павших Борцов состоялся грандиозный парад. Это не только демонстрация военной мощи, но и преемственности. Часть военнослужащих маршировала в форме 1943 года, другая часть была одета в современные комплекты боевого снаряжения «Ратник».
Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, за ним шли современные машины, начиная от бронетранспортеров и военных внедорожников и заканчивая мощнейшими ракетными комплексами и системами залпового огня. Впервые по улицам города прошли ракетный комплекс «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Торнадо», а также зенитный ракетный комплекс С-400. Завершила смотр боевая авиация. В небо поднялись «Терминаторы», «Ночные охотники», «Аллигаторы». За военным парадом в день 75-летия победы в Сталинградской битве наблюдали около 30 тысяч жителей и гостей Волгограда.
Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В сражении за город фашистская Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до 1,5 миллиона человек. Потери советской армии составили порядка 1,2 миллиона военных. В Волгоградской области поисковики до сих пор находят останки защитников Сталинграда и хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах со всеми воинскими почестями.
Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34, за ним шли современные машины, начиная от бронетранспортеров и военных внедорожников и заканчивая мощнейшими ракетными комплексами и системами залпового огня. Впервые по улицам города прошли ракетный комплекс «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Торнадо», а также зенитный ракетный комплекс С-400. Завершила смотр боевая авиация. В небо поднялись «Терминаторы», «Ночные охотники», «Аллигаторы». За военным парадом в день 75-летия победы в Сталинградской битве наблюдали около 30 тысяч жителей и гостей Волгограда.
Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В сражении за город фашистская Германия и ее союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до 1,5 миллиона человек. Потери советской армии составили порядка 1,2 миллиона военных. В Волгоградской области поисковики до сих пор находят останки защитников Сталинграда и хоронят на мемориальных кладбищах и в братских могилах со всеми воинскими почестями.
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