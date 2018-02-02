«Горела Волга»: ветераны поделились воспоминаниями о битве за Сталинград

Грандиозным парадом Волгоград отмечает
75-летие победы в Сталинградской битве. Это сражение стало самым кровопролитным в истории человечества и поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В центре внимания, конечно, ветераны, в том числе непосредственные участники боев. Они поделились воспоминаниями о жутких днях, когда горела Волга.
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Тяжелый парадный китель в наградах 94-летний капитан Красной армии Евгений Рогов надевает без возражений. Это такая общая черта ветеранов-сталинградцев, доживших до 75-летия разгрома фашистов на Волге, — оставаться в строю без скидок на болезни и возраст. Орден Боевого Красного Знамени капитан Рогов заслужил на передовой, командуя пехотным взводом.
Анна Осипова — ровесница Евгения Рогова, она отчетливо помнит самое начало битвы летом 1942 года. К Сталинграду приближался вермахт, эвакуировать 400-тысячный город не успевали. Милицию, в том числе отца Анны Дмитриевны, подняли по тревоге и бросили навстречу немецким танкам. Сталинград бился насмерть, войскам на передовой был отдан знаменитый 227-й приказ: ни шагу назад. «Спасайтесь кто может» — таков был негласный приказ для гражданских, но бежать было поздно, большая часть мирных жителей осталась в обреченном городе.
Блицкриг немцев был сорван, в августе 42-го они жестоко отомстили Сталинграду — город после налетов люфтваффе попал в огненный шторм, погибли десятки тысяч жителей.
Анна Осипова, ветеран Сталинградской битвы: «Волга горела, разливалась нефть и горела, я видела это своими глазами».
Многие ветераны отказываются вспоминать о пережитом в Сталинграде. Бывшей телефонистке Красной армии Анне Дмитриевне рассказ тоже дается с трудом.
Как передает корреспондент Максим Березин, к 75-летию Сталинградской битвы на берегу Волги открыли символический блиндаж генерала Александра Родимцева, сражавшегося с немцами на Мамаевом кургане. У подножия монумента Родины-матери похоронены более 30 тысяч советских бойцов. Здесь сегодня проходят главные торжественные мероприятия. С самого утра люди идут и к Дому Павлова, мельнице, на железнодорожный вокзал — знаменитым на весь мир памятникам героизму защитников Сталинграда.
Анна Осипова — ровесница Евгения Рогова, она отчетливо помнит самое начало битвы летом 1942 года. К Сталинграду приближался вермахт, эвакуировать 400-тысячный город не успевали. Милицию, в том числе отца Анны Дмитриевны, подняли по тревоге и бросили навстречу немецким танкам. Сталинград бился насмерть, войскам на передовой был отдан знаменитый 227-й приказ: ни шагу назад. «Спасайтесь кто может» — таков был негласный приказ для гражданских, но бежать было поздно, большая часть мирных жителей осталась в обреченном городе.
Блицкриг немцев был сорван, в августе 42-го они жестоко отомстили Сталинграду — город после налетов люфтваффе попал в огненный шторм, погибли десятки тысяч жителей.
Анна Осипова, ветеран Сталинградской битвы: «Волга горела, разливалась нефть и горела, я видела это своими глазами».
Многие ветераны отказываются вспоминать о пережитом в Сталинграде. Бывшей телефонистке Красной армии Анне Дмитриевне рассказ тоже дается с трудом.
Как передает корреспондент Максим Березин, к 75-летию Сталинградской битвы на берегу Волги открыли символический блиндаж генерала Александра Родимцева, сражавшегося с немцами на Мамаевом кургане. У подножия монумента Родины-матери похоронены более 30 тысяч советских бойцов. Здесь сегодня проходят главные торжественные мероприятия. С самого утра люди идут и к Дому Павлова, мельнице, на железнодорожный вокзал — знаменитым на весь мир памятникам героизму защитников Сталинграда.
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