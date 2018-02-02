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    Волгоград отметит 75-летие победы в Сталинградской битве военным парадом. Великая Отечественная война, Волгоград, Вторая мировая война, войны и вооруженные конфликты, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолгоград отметит 75-летие победы в Сталинградской битве военным парадом

    Волгоград отметит 75-летие победы в Сталинградской битве военным парадом

    1 комментарий
    Волгоград отметит <nobr>75-летие</nobr> победы в Сталинградской битве военным парадом

    Волгоград отметит 75-летие победы в Сталинградской битве военным парадом

    Волгоград отметит <nobr>75-летие</nobr> победы в Сталинградской битве военным парадом

      Все готово к масштабным торжествам в Волгограде, где будут отмечать отмечают 75-летие победы в Сталинградской битве, которая считается самой кровопролитной в истории человечества. Именно это сражение стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне.

      В центре Волгограда, на площади Павших Борцов, состоится парад. Впереди колонны боевых машин пройдет легендарный танк Т-34, за ним проследуют современные Т-90, «Искандеры» и реактивные системы залпового огня. Впервые годовщину разгрома фашистов в Сталинграде отметят воздушным парадом.

      На Мамаевом кургане и у других мемориалов возложат цветы. В торжествах примут участие сотни гостей со всей Европы. В центре внимания будут, конечно, ветераны, в том числе непосредственные участники битвы, которых в Волгоградской области осталось всего 287 человек. Завершатся торжества масштабным лазерным шоу у музея-панорамы «Сталинградская битва» грандиозным артиллерийским салютом и фейерверком.

      Уникальные архивные документы, посвященные Сталинградской битве, опубликовало Минобороны РФ. В основном это выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая публиковала репортажи во время самых ожесточенных боев. На их страницах представлена вся история борьбы красноармейцев за город на Волге, списки награжденных боевыми орденами и медалями, а также рассказы о подвигах защитников Сталинграда.

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