Минобороны опубликовало уникальные документы о защитниках Сталинграда

На официальном сайте Минобороны России в преддверии празднования
75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, посвященными героическим защитникам города, ковавшим победу в одном из величайших сражений Великой Отечественной войны.
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В числе опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Константиновича Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.
Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной армии — защитникам города. Среди них официальные описания подвигов пулеметчика Якова Павлова, который с горсткой бойцов в течение месяца удерживал стратегически важное здание, и снайпера Василия Зайцева, за два с небольшим месяца уличных боев за город уничтожившего 225 фашистов.
Разместили на сайте наградные листы и менее известных, но точно не менее достойных защитников Сталинграда. К примеру, заместитель командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 старший лейтенант Николай Кочетков за 27 дней боев на подступах к городу совершил 22 боевых вылета, восемь из которых — ночью, участвовал в воздушных боях, дважды был подбит, но, не выходя из боя, выполнял боевые задания и успешно возвращался на аэродром.
Опубликованы также выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах — вся история титанической борьбы Красной армии за город на Волге, правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах солдат и офицеров Красной армии, о фронтовой смекалке, о крепком боевом товариществе и самоотверженности красноармейцев.
Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной армии — защитникам города. Среди них официальные описания подвигов пулеметчика Якова Павлова, который с горсткой бойцов в течение месяца удерживал стратегически важное здание, и снайпера Василия Зайцева, за два с небольшим месяца уличных боев за город уничтожившего 225 фашистов.
Разместили на сайте наградные листы и менее известных, но точно не менее достойных защитников Сталинграда. К примеру, заместитель командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 старший лейтенант Николай Кочетков за 27 дней боев на подступах к городу совершил 22 боевых вылета, восемь из которых — ночью, участвовал в воздушных боях, дважды был подбит, но, не выходя из боя, выполнял боевые задания и успешно возвращался на аэродром.
Опубликованы также выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах — вся история титанической борьбы Красной армии за город на Волге, правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах солдат и офицеров Красной армии, о фронтовой смекалке, о крепком боевом товариществе и самоотверженности красноармейцев.
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