Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»

Сегодня по всей стране проходит акция под названием «Россия в моем сердце!». Она призвана продемонстрировать единство россиян, поддержку наших олимпийцев и стремление сохранить память о героях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
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Организаторы отмечают, что день проведения патриотической акции символично совпадает с празднованиями, приуроченными к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной. 75 лет спустя память об этой победе нужна России как никогда.
Во многих регионах участники акции выразят свою поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Корее. Во Владивостоке жители уже пришли на митинг с лозунгами за Олимпиаду вне политики. В Москве акция начнется в 12:00 на Васильевском спуске.
Во многих регионах участники акции выразят свою поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Корее. Во Владивостоке жители уже пришли на митинг с лозунгами за Олимпиаду вне политики. В Москве акция начнется в 12:00 на Васильевском спуске.
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