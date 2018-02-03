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    Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце». история, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Москва, митинги и протесты, Олимпиада, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»

    Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»

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    Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»

    Патриоты в Москве и регионах выходят на акцию «Россия в моем сердце»

      Сегодня по всей стране проходит акция под названием «Россия в моем сердце!». Она призвана продемонстрировать единство россиян, поддержку наших олимпийцев и стремление сохранить память о героях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

      Организаторы отмечают, что день проведения патриотической акции символично совпадает с празднованиями, приуроченными к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной. 75 лет спустя память об этой победе нужна России как никогда.

      Во многих регионах участники акции выразят свою поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Корее. Во Владивостоке жители уже пришли на митинг с лозунгами за Олимпиаду вне политики. В Москве акция начнется в 12:00 на Васильевском спуске.

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