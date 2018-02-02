В центре Москвы перекроют улицы ради митинга в поддержку олимпийцев

В субботу, 3 февраля, в центре Москвы перекроют несколько улиц
из-за проведения митинга-концерта «Россия в моем сердце» в поддержку российских олимпийцев.
Как сообщается в https://twitter.com/DtRoad/status/959407820306370561 департамента столичного транспорта, с 00:01 до 14:00 движение будет перекрыто на улицах Ильинка и Варварка. С 06:30 до 14:00 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице.
Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции, в которой примут участие разные города страны в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля #Москва #ЦАО pic.twitter.com/OevcNCZ4yK— Московский транспорт (@DtRoad) 2 февраля 2018 г.
Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции, в которой примут участие разные города страны в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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