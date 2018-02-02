В центре Москвы перекроют улицы ради митинга в поддержку олимпийцев

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Как сообщается в https://twitter.com/DtRoad/status/959407820306370561 департамента столичного транспорта, с 00:01 до 14:00 движение будет перекрыто на улицах Ильинка и Варварка. С 06:30 до 14:00 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, а также по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице.Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов пройдет 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции, в которой примут участие разные города страны в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане.