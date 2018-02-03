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    Клинцевич: РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике

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    Клинцевич: РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике

    Клинцевич: РФ оперативно отреагирует на размещение ядерных зарядов США в Прибалтике

    Россия в состоянии оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и Прибалтике, ее военно-техническое развитие позволяет это сделать, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новую ядерную доктрину США. В документе, в частности, говорится, что США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35, сообщает РИА Новости.

    Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти цели)».

    «Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз», — добавил он. Клинцевич также отметил, что ядерная доктрина США допускает повторения Хиросимы и Нагасаки, и это, по мнению сенатора, должно беспокоить больше всего.

    Франц Клинцевич: «Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего».

    Сенатор отмечает, что новые положения серьезно усиливают конфронтационную составляющую во внешней политики США, делая упор не на взаимодействие с Россией в сфере ядерного вооружения, а на соперничество с ней.

    Франц Клинцевич: «Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу».

    По мнению парламентария, доктрина насыщена «идеологическими впрыскиваниями», пытающимися выставить Россию главным виновником модернизации ядерных сил США.

    Франц Клинцевич: «Но американцы сами оборвали с Россией диалог о ядерных рисках, воспользовавшись как предлогом крымским референдумом, переключившись на бездоказательные обвинения нашей стороны в нарушении разного рода договоров».

    смотретьВ новой ядерной доктрине США говорится о возможной атаке со стороны Москвы
    В новой ядерной доктрине США говорится о возможной атаке со стороны Москвы
    Накануне Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил и «угрозе со стороны РФ». В документе утверждается, что в случае военного противостояния с США российские власти будут готовы пойти на превентивный ядерный удар. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что направит усилия на разработку ядерных боезарядов малой мощности, а также продолжат модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). При этом США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

    Доктрину одним из первых прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов, отметив, что Штаты нашли «страшилку» в лице России для оправдания роста военных расходов и наращивания ядерного потенциала.

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