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    Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги. Великая Отечественная война, Волгоград, Вторая мировая война, войны и вооруженные конфликты, памятные даты, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГодовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги

    Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Брага
    Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги

    Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги

    Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Брага

      • Десятки тысяч жителей Волгограда вышли в центр города и на набережные Волги, чтобы увидеть фейерверк, приуроченный к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. После артиллерийского салюта зрители прокричали победное «ура».

      Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходовали около 500 фейерверков различных типов. Этим красочным пиротехническим шоу завершились вчерашние торжества, посвященные годовщине победы Красной армии в самом страшном сражении в истории человечества.

      Накануне днем в Волгограде состоялся военный парад с участием авиации и армейской техники. Сообщается, воздушную часть смотра в исполнении пилотажной группы «Стрижи» посмотрели 150 тысяч человек.

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