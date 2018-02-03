Годовщину победы в Сталинградской битве отметили салютом на берегах Волги

Десятки тысяч жителей Волгограда вышли в центр города и на набережные Волги, чтобы увидеть фейерверк, приуроченный к
75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. После артиллерийского салюта зрители прокричали победное «ура».
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Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения дали 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходовали около 500 фейерверков различных типов. Этим красочным пиротехническим шоу завершились вчерашние торжества, посвященные годовщине победы Красной армии в самом страшном сражении в истории человечества.
Накануне днем в Волгограде состоялся военный парад с участием авиации и армейской техники. Сообщается, воздушную часть смотра в исполнении пилотажной группы «Стрижи» посмотрели 150 тысяч человек.
Накануне днем в Волгограде состоялся военный парад с участием авиации и армейской техники. Сообщается, воздушную часть смотра в исполнении пилотажной группы «Стрижи» посмотрели 150 тысяч человек.
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