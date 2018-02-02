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    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назван терактом

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    • Фото: @haskologlu / twitter.com
    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назван терактом

    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назван терактом

    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назван терактом
  • Фото: @haskologlu / twitter.com

    • Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре был терактом, террорист связан с сирийскими курдами, сообщили в администрация губернатора.

    Причиной взрыва в четверг в здании налоговой инспекции в столице Турции стало взрывное устройство.

    Турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление правительства Анкары, сообщает, что бомбу в здание налоговой инспекции в Анкаре пронес в сумке террорист, который проходил обучение по созданию взрывных устройств на сирийской территории, находящейся под контролем курдских отрядов «Сил народной самообороны». Против этих отрядов военные республики проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

    В ходе задержания террорист был нейтрализован силовиками. Задержаны еще 8 человек, которых подозревают в причастности к взрыву.

    Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва стала утечка газа. В результате происшествия легкие ранения получили три человека.

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