Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назван терактом

Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре был терактом, террорист связан с сирийскими курдами, сообщили в администрация губернатора.
Причиной взрыва в четверг в здании налоговой инспекции в столице Турции стало взрывное устройство.
Турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление правительства Анкары, сообщает, что бомбу в здание налоговой инспекции в Анкаре пронес в сумке террорист, который проходил обучение по созданию взрывных устройств на сирийской территории, находящейся под контролем курдских отрядов «Сил народной самообороны». Против этих отрядов военные республики проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
В ходе задержания террорист был нейтрализован силовиками. Задержаны еще 8 человек, которых подозревают в причастности к взрыву.
Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва стала утечка газа. В результате происшествия легкие ранения получили три человека.
Турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление правительства Анкары, сообщает, что бомбу в здание налоговой инспекции в Анкаре пронес в сумке террорист, который проходил обучение по созданию взрывных устройств на сирийской территории, находящейся под контролем курдских отрядов «Сил народной самообороны». Против этих отрядов военные республики проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
В ходе задержания террорист был нейтрализован силовиками. Задержаны еще 8 человек, которых подозревают в причастности к взрыву.
Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва стала утечка газа. В результате происшествия легкие ранения получили три человека.
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