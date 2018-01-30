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    Генштаб Турции: 649 террористов уничтожены с начала операции в Африне

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    Генштаб Турции: 649 террористов уничтожены с начала операции в Африне

    Генштаб Турции: 649 террористов уничтожены с начала операции в Африне

    Турецкие ВВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 33 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 649 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

    Из заявления Генштаба: «ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции „Оливковая ветвь“ поразили три цели — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии „Демократический союз“), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Ликвидированы 33 террориста, с начала операции — 649. Операция продолжается в плановом режиме».

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

    Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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