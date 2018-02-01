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    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назвали диверсией

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    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назвали диверсией

    Взрыв в здании налоговой инспекции в Анкаре назвали диверсией

    Взрыв газа в здании налоговой инспекции в Анкаре мог быть диверсией. Об этом заявил губернатор Эрджан Топаджа.

    Эрджан Топаджа, губернатор Анкары: «Мы считаем, что взрыв газа в здании налоговой инспекции в Анкаре с большой долей вероятности мог быть диверсией».

    От также добавил, что, по последним данным, ранения в результате ЧП получили два, а не три человека, как сообщалось ранее, передает РИА Новости. Они получили легкие ранения.

    смотретьВ Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие
    В Анкаре прогремел взрыв в здании налоговой инспекции: есть пострадавшие
    Напомним, взрыв прогремел вечером 1 февраля в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар.

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